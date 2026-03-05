Tahran’da hava savunma sistemleri faaliyete geçti

İran’ın başkenti Tahran’da hava savunma sistemlerinin faaliyete geçtiği ve patlama sesleri duyulduğu bildirildi.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, Tahran’da hava savunma sistemlerinin faaliyete geçtiğini duyurdu.

Haberde, savunma sistemlerinin devreye girmesinin ardından patlama sesleri geldiği kaydedildi.

Tahran’ın kuzeybatısında ve Kerec kentinde patlamalar oldu

İsrail ordusunun İran'a yeni hava saldırısı başlattığını duyurmasının ardından Tahran’ın kuzeybatısında ve Kerec kentinde patlamalar oldu.

Aktarılan bilgiye göre, sabah saatlerinde Tahran'da savaş uçağı sesleri ve ardından patlama sesi duyuldu.

Kerec kentinde de art arda patlamaların meydana geldiği kaydedildi.

Katar'ın, İran savaş uçaklarını El-Udeid hava üssünü vurmasına "iki dakika" kala düşürdüğü iddiası

Katar Emiri Hava Kuvvetleri'nin İran'dan gelen iki SU-24 tipi savaş uçağını Katar'da bulunan El-Udeid Hava Üssü'nü vurmasına "iki dakika" kala düşürdüğü iddia edildi.

CNN'e konuşan söz konusu operasyon hakkında bilgi sahibi iki kaynak, Orta Doğu'da ABD askerlerinin bulunduğu en büyük askeri üs olan El-Udeid Hava Üssü'nü hedef alan İran'ın savaş uçaklarının saldırıya dakikalar kala durdurulduğunu kaydetti.

Kaynaklardan biri, İran uçaklarının hedeflerine "iki dakika" uzaklıkta olduğunu belirtirken, diğer bir kaynak ise uçakların "bomba ve güdümlü mühimmat taşıdıklarının" görsel olarak tespit edildiğini ve fotoğraflandığını aktardı.

Uçaklara radyo üzerinden uyarıda bulunulduğunu ancak herhangi bir yanıt alınamadığını ifade eden ikinci kaynak, "zaman kısıtlamaları" ve "mevcut kanıtlara dayanarak" uçakların "düşman olarak sınıflandırıldığına" işaret etti.

Kaynak, bir Katar F-15 savaş uçağının İran uçakları ile "hava muharebesine" girerek uçakları düşürdüğünü ekledi.

Katar Savunma Bakanlığı, 2 Mart'ta İran’dan gelen iki SU-24 savaş uçağının Katar Emiri Hava Kuvvetleri tarafından düşürüldüğünü, ayrıca hava savunma sistemleri tarafından 7 balistik füze ile 5 insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

İsrail’de Ben Gurion Havalimanı’nda uçuşlar yeniden başlıyor

İsrail’de hava sahasının kademeli olarak yeniden açılmasıyla birlikte Tel Aviv’deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı’nda uçuşların yeniden başlayacağı bildirildi.

İsrail Jeruselam Post gazetesinin haberine göre, ülkenin iki küçük hava yolu şirketinden biri olan Israir, perşembe günü Roma, Berlin, Atina, Batum ve Rovaniemi’den Ben Gurion Havalimanı’na beş uçuş gerçekleştirmeyi planladığını açıkladı.

Israir ile birlikte Arkia’nın da havalimanına uçuşları yeniden başlatacağı belirtildi.

İsrail’in iki hava yolu şirketi Israir ile Arkia, ülke hava sahasının bugün kademeli olarak yeniden açılmasının beklendiğini ve bu kapsamda Ben Gurion Havalimanı’na uçuşların yeniden başlayacağını duyurdu.

Uçuşlara ilişkin ilk aşamada havalimanına saatte yalnızca bir yolcu uçağının inişine izin verileceği kaydedildi.