ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 OCAK 2026 PERŞEMBE

Danimarka: Grönland konusunda Amerikan pozisyonunu değiştirmeyi başaramadık

15 Ocak 2026, Perşembe 13:26
Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, Beyaz Saray'da ABD'li yetkililerle yaptığı görüşmede, Grönland konusunda "Amerikan pozisyonunu değiştirmeyi başaramadıklarını" belirtti.

Rasmussen, Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği temasların ardından düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Danimarka Dışişleri Bakanı, "Bizim için Danimarka Krallığı'nın toprak bütünlüğüne ve Grönland halkının kendi düşüncesine saygı duymayan fikirler elbette kesinlikle kabul edilemez." dedi.

"Amerikan pozisyonunu değiştirmeyi başaramadık." diyen Rasmussen, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Grönland'ı ele geçirme arzusunun açık" ve bunun Danimarka'nın çıkarına aykırı olduğunu muhataplarına "çok net şekilde" belirttiklerini söyledi.

Rasmussen, Grönland Dışişleri Bakanı Vivian Motzfeldt ile birlikte ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile ABD'nin başkenti Washington'da bir araya gelmiş ve Trump'ın Grönland'ın ABD'ye bağlanmasını istemesi konusunu konuşmuştu.

Trump'ın Grönland söylemleri

Trump, ABD'nin "ulusal güvenlik amacıyla Grönland'a ihtiyacı olduğunu" ve bunun "inşa edilen Altın Kubbe için hayati önem taşıdığını" ifade etmişti.

Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, 5 Ocak'ta, ABD'nin NATO müttefikine askeri saldırı kararı alması halinde her şeyin sona ereceğini belirtmişti.

Frederiksen, Trump'ın "Ulusal güvenliğimiz açısından Grönland'a ihtiyacımız var." söylemini sert dille eleştirmişti.

AA

