Üsler kapatılmalı

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin Ankara İl Teşkilatı tarafından “Adalet Sofraları” temasıyla düzenlenen iftar programında ABD ve İsrail’in İran’a saldırıları ile ilgili konuştu.

Arıkan, şunları söyledi: “İktidar derhal Kürecik ve İncirlik üslerini kapatmalı ve ABD ve İsrail’in uluslararası hukuku ayaklar altına alan bu saldırılarına ortak olmamalıdır. Türkiye, sembolik bildirilerle yetinen yaklaşımın ötesine geçerek eylem kapasitesi olan yeni bir bloklaşmayı hızlandırmalıdır. Bölgedeki hiçbir ülke, hiçbir lider bu yaşananların bölgesel bir savaşa dönmesine izin vermemelidir. Bunun olmaması için Türkiye başta olmak üzere tüm ülkeler gerekli tedbirler için bir araya gelmelidir.” Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 905

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.