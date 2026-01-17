"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 OCAK 2026 CUMARTESİ - YIL: 56

Ezher Şeyhi: Tarihin gördüğü en büyük zulüm

17 Ocak 2026, Cumartesi 04:33
Mısır'daki El-Ezher Kurumu Şeyhi Ahmed et-Tayyib, Filistin davasını açık ve tavizsiz bir şekilde savunmakla gurur duyduğunu söyledi.

Ezher Şeyhi Tayyib, Mısır'da yayımlanan "Savtu'l Ezher" (Ezher'in Sesi) gazetesine yaptığı açıklamada, Ezher Kurumu olarak Filistin meselesine verilen desteğe dikkati çekti. İşgal altında yaşayan Filistin halkının maruz kaldığı zulmün zirve yaptığına işaret eden Ezher Şeyhi, "Tarihte hiçbir halk, Filistin halkının onlarca yıldır maruz kaldığı ve herkesin canlı yayında şahit olduğu gibi bir soykırımla sonuçlanan zulme maruz kalmamıştır." dedi.

Ezher Kurumunun Filistin meselesi için daha fazlasını yapması yönünde gelen taleplere işaret eden Ezher Şeyhi, "Bizler siyasî bir kurum değiliz ve elimizden ancak insanî yönde baskı yapmak geliyor." diye konuştu.

***

İsrail 60 milyon ton moloz bıraktı

Birleşmiş Milletler (BM) Proje Hizmetleri Ofisi (UNOPS) İcra Direktörü Jorge Moreira da Silva, Gazze'de 60 milyon tondan fazla moloz bulunduğunu belirterek, bu molozların temizlenmesinin 7 yıldan fazla sürebileceğini belirtti.

“İnsani krizin derinleştiği Gazze'den yeni döndüm. İnsanlar bitkin, travma geçirmiş ve bunalmış durumda.” ifadelerini kullanan Silva, özellikle devam eden sert kış koşulları ve şiddetli yağmurların, insanların sefaletini ve umutsuzluğunu ikiye katladığını vurguladı. Gazze ve Batı Şeria dahil olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında erken toparlanma ve yeniden yapılanma için tahmini 53,2 milyar dolara ihtiyaç duyulduğunu belirten Silva, bunun 20 milyar dolarına ilk üç yılda acilen ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.

AA

