"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 OCAK 2026 PAZAR - YIL: 56

Gazze'deki ağır yıkıma rağmen eğitim devam etti

17 Ocak 2026, Cumartesi 19:17
Prof. Dr. Shaath, Gazze’de her alanda ağır yıkım yaşandığını belirterek buna rağmen Filistinlilerin büyük direnç gösterdiğini, çadırlar altında kurulan yaklaşık 1000 geçici okulda çocukların eğitimlerine devam edildiğini belirtti.

Eski Gazze İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Shaath, üniversitelerde Filistin temalı seçmeli derslerin açılmasına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen “Kudüs ve Filistin Dersleri” Kitap Lansmanı ve Akademik İstişare Programı kapsamında, değerlendirmelerde bulundu.

Shaath, Filistin davası ile Gazze ve Kudüs’ün küresel gündemin merkezinde yer aldığı bir dönemde, Mardin Artuklu Üniversitesi tarafından Filistin davasını merkeze alarak temel bir başvuru kaynağı olması için hazırlanan "Kudüs ve Filistin Dersleri" kitabının önemli bir akademik boşluğu doldurduğunun altını çizerek çalışmanın çok boyutlu katkılar sunduğunu söyledi.

Kitabın insani, ahlaki ve akademik düzeylerde değerli bir içerik sunduğunu vurgulayan Shaath, "Kudüs ve Filistin'e yapılan haksızlık çok ağırdır. Bu nedenle bu konuyu genç nesle açıklamak, Batı'daki resmi kurumların siyonist anlatıyı tekrarlamaya çalıştığı duruma karşı durmak anlamına gelir." ifadelerini kullandı.

Akademik açıdan da kitabın güçlü bir analiz sunduğuna işaret eden Shaath, çalışmanın Filistin meselesi etrafında oluşturulan soru işaretlerini bilimsel temelde ele aldığını kaydetti.

Shaath, "Bu kitabın burada yaşayan Türk gençliği, Filistinli gençler ve bölgedeki diğer gençler arasında kardeşlik bağlarını güçlendireceğine ve dayanışmayı teşvik edeceğine inanıyorum." dedi.

"Gazze'deki durum her açıdan trajik"

Gazze’deki mevcut duruma değinen Shaath, “Gazze'deki durum eğitim de dahil olmak üzere, her açıdan trajik. Öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitim alabilmeleri gibi doğal bir fırsat, maalesef yok." ifadelerini kullandı.

Shaath, buna rağmen Filistinlilerin eğitim alanında büyük bir direnç ve azim gösterdiğini belirterek "(Filistinliler) Çeşitli faaliyetler yaptılar ve geçici okullar kurdular; çadırların altında yaklaşık 1000 okul kuruldu ve çocuklarımıza ve ilkokul öğrencilerimize ev sahipliği yaptı." diye konuştu.

"300'den fazla tez savunuldu"

Öte yandan çoğu İsrail tarafından bombalanıp yıkılması nedeniyle üniversitelerin çevrim içi eğitime yeniden başladığını belirten Shaath, "Gazze İslam Üniversitesinde, bu savaş sırasında çadırlar ve enkazlar arasında 300'den fazla yüksek lisans ve doktora tezi savunuldu." dedi.

Shaath, dünya genelindeki akademisyen ve öğrencilerin gerçeğin yanında durması gerektiğini belirterek sözlerini şöyle bitirdi:

"Siyonist medyanın yaydığı yanıltıcı siyasi propagandadan etkilenmemeliler. Bu gerçeğin yanında durmalı ve siyonizmin Filistin halkına karşı işlediği adaletsizliği destekleyen her şeyi boykot etmek için pratik adımlar atmalılar ve bu zulmü işleyen siyonist kurumlarla tüm akademik bağları koparmalılar."

 

AA

Okunma Sayısı: 299
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sapanca Gölü kıyısındaki kaçak yapılar hakkında yıkım kararı alındı

    İstanbul'a fırtına uyarısı

    Rusya, 2 yerleşim yerini daha ele geçirdiklerini açıkladı

    Gazze'deki ağır yıkıma rağmen eğitim devam etti

    Belçika: Grönland'daki tatbikat ABD'ye karşı güç gösterisi değil

    Hamaney: ABD kaynaklı son fitne olaylarında amaç İran'ı yutmaktı

    Enflasyon güven ortamında düşer

    Avustralya fişi çekti

    Akaryakıtta tablo değişti: Benzine zam geldi

    Hem izin veriyor, hem şikayet ediyor: Bu çelişki bitmeli

    Venezuela Savunma Bakanı: ABD'nin saldırısında 47 asker öldü

    Demokrat Parti İzmir Milletvekili Altıntaş: Emeklinin kaybı telâfi edilsin

    California Valisi: 'Trump, ABD'de iç savaş çıkarmaya çalışıyor' - 'Şu an daha fakiriz ve daha hastayız'

    Dünyaca ünlü Kruger Ulusal Parkı sel sebebiyle kapatıldı

    Almanya: ABD, kurallara dayalı düzene sırt çevirdi

    Ezher Şeyhi: Tarihin gördüğü en büyük zulüm

    'Terör örgütü YPG/SDG'nin Fırat’ın batısından çekilmesi bu sabah başlayacak'

    Ukrayna enerji sektöründe OHAL ilan edildi

    ''Gazze Barış Kurulu" üyeleri açıklandı - Başkan, Dr. Ali Şaat oldu, Bakan Fidan da Gazze Yürütme Kurulu'nda

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.