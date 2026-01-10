Gazze sürekli saldırı altında! - İsrail, ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam ediyor!

İsrail ordusu, sabaha karşı Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine hava saldırıları ve topçu atışları gerçekleştirdi.

İsrail, 10 Ekim 2025’te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını ihlale devam ediyor.

Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun Gazze kentinin doğu bölgelerini topçu atışlarıyla hedef aldığını aktardı.

Ayrıca bir İsrail savaş uçağının Gazze’nin kuzeyine hava saldırısı düzenlediği, bir helikopterden ise Cibaliya beldesinin doğusuna rastgele ateş açıldığı belirtildi.

Güneyde İsrail savaş uçaklarının Refah kentine hava saldırısı düzenlediği, askeri araçların da kentin kuzeyine ateş açtığı belirtildi.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail’in yüzlerce ihlal gerçekleştirdiği, 11 Ekim’den bu yana 439 Filistinlinin şehit olduğu, 1223 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail’in 8 Ekim 2023’te başlattığı ve iki yıl süren saldırılarda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 71 binden fazla Filistinli şehit oldu, 171 bin kişi yaralandı.

Saldırılar nedeniyle Gazze’deki sivil altyapının yaklaşık yüzde 90’ı tahrip oldu.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Filistinlilerin 200 koyun ve bir aracını çaldı

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kenti yakınlarında bir beldeye düzenledikleri saldırıda 200 koyun ile bir aracı çaldığı belirtildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Ramallah’ın kuzeybatısındaki Kubar beldesine baskın düzenleyen İsrailli gaspçılar, Filistinli Sair en-Nebali’ye ait çiftliğe saldırdı.

Saldırganlar, çiftliğin bekçisini darbederek ellerini bağladı ve alıkoydu.

Kaynaklar, İsrailli gaspçıların, çiftlikten yaklaşık 200 koyun ile park halindeki bir aracı çalarak bölgeden ayrıldığını aktardı.

Filistinliler, bu saldırılara karşı kendilerine koruma sağlanmaması ve faillerin cezasız kalmasından şikayet ediyor.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyine göre gaspçı İsrailliler, 2025 yılı boyunca işgal altındaki Batı Şeria’da 4 bin 723 saldırı gerçekleştirdi.

Bu saldırılarda 14 Filistinli şehit oldu, 1090 kişiden oluşan 13 Bedevi topluluğu yerinden edildi.

Gazze'de etkili olan fırtına yerinden edilmiş insanların binlerce çadırının uçmasına neden oldu

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, bölgedeki mevcut hava koşullarının yerinden edilmiş insanların binlerce çadırının uçmasına ve hasar görmesine neden olduğunu belirterek, bu krizin İsrail'in inşaat malzemelerinin girişini engellemesinin ve yeniden inşayı aksatmasının doğrudan bir sonucu olduğunu vurguladı.

Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı yazılı açıklamada, mevcut alçak basınç sisteminin, geçici barınaklara önemli ölçüde zarar verdiğini; binlerce çadırın tamamen yıkıldığını ve şiddetli rüzgarların özellikle sahildeki çadırların büyük bir kısmını uçurduğunu belirtti.

Basal, olayın bir hava krizi olmadığını, aksine inşaat malzemelerinin girişinin engellenmesi ve yeniden inşanın aksatılmasının doğrudan bir sonucu olduğunu, insanların derme çatma çadırlarda ve yıkılmaya yüz tutmuş evlerde güvensiz ve onursuz bir şekilde yaşadığını dile getirdi.

İsrail ablukası altında bölgeyi etkisi altına alan her yeni alçak basınç sisteminin gerçek bir insani felakete dönüştüğünü kaydeden Basal, devam eden istikrarsız hava koşulları ve herhangi bir koruma önleminin olmaması nedeniyle binlerce çadırın uçup gidebileceği uyarısında bulundu.

Sözcü Basal, Filistinlilerin, İsrail'in şehirleri büyük ölçüde tahrip etmesi sonucu şehir içinde yer kalmaması nedeniyle çadırlarını sahile kurmak zorunda kaldıklarına işaret etti.

Basal, İsrail'in saldırıları sonucu hasar görmüş ve yıkılmaya yüz tutmuş binlerce evin bulunduğunu, özellikle yağmur ve rüzgarla artan çatlaklar ve kısmi çökmelerin sakinlerin hayatı için tehlike oluşturduğunu belirtti.

Gazzelilerin en ufak bir güvenlik veya insanlık onurundan yoksun bir şekilde yırtık çadırlarda ve çürük evlerde felaket koşullarında yaşadığını aktaran Basal, Gazze Şeridi'nde bugün yaşananların asgari insani standartları karşılamadığını ve insani ilkelerin ve uluslararası insani hukukun açık bir ihlalini teşkil ettiğini vurguladı.

Hamas: Filistin güvenlik güçlerinin Batı Şeria’daki tutuklamaları işgalin hedeflerine hizmet ediyor

Hamas, işgal altındaki Batı Şeria’da Filistin yönetimine bağlı güvenlik güçlerinin yürüttüğü siyasi tutuklama kampanyalarının giderek arttığını belirterek, bu uygulamaların halkın iradesi ve fedakarlıklarıyla bağdaşmadığını bildirdi.

Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria’da Filistin yönetimine bağlı güvenlik güçlerinin yürüttüğü tutuklama kampanyalarının siyasi liderleri, aktivistleri, üniversite öğrencilerini ve toplumun farklı kesimlerini hedef aldığı, bunun ise son derece tehlikeli bir baskı ortamı oluşturduğu vurgulandı.

Açıklamada, söz konusu uygulamaların ulusal dava açısından en kritik süreçlerden birinde iç gerilimi artırdığına dikkat çekildi.

Söz konusu tutuklamaların işgalin, direnişçileri, aydınları ve özgür sesleri susturma hedeflerine doğrudan hizmet ettiğine kaydedilen açıklamada, Batı Şeria’nın yoğun saldırılar, işgal faaliyetleri, Yahudileştirme girişimleri ile ilhak ve zorla yerinden etme planlarına maruz kaldığı bir dönemde bu politikanın kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Filistin yönetimine bağlı güvenlik güçlerinin bu "baskıcı ve ulusal olmayan" yaklaşımı sürdürmesinin ciddi sonuçlar doğuracağı uyarısında bulunularak, cezaevlerinde tutulan kişilerin maruz kaldığı işkence ve kötü muameleye de dikkat çekildi.

Filistin halkının susturma, takip ve aşağılamaya dayalı politikalara boyun eğmeyeceği vurgulanan açıklamada, tüm siyasi tutuklamalara derhal son verilmesi, ulusal duruş ve aidiyetleri nedeniyle gözaltına alınan herkesin serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, akıl ve ulusal sorumluluk temelinde hareket edilmesi, çabaların Filistin halkını hedef alan saldırı ve ihlallere karşı yöneltilmesi gerektiği belirtilerek, halkın enerjisinin tüketilmemesi ve onurunu savunan kesimlerin hedef alınmaması gerektiği kaydedildi.

İsrail, basın mensuplarının Gazze'ye bağımsız erişimini iki yıldan uzun süredir engelliyor

İsrail, insanlığa karşı suçlar ve soykırımla suçlandığı Gazze Şeridi'ne iki yıldan uzun süredir basın mensuplarının bağımsız erişimine engel oluyor.

İsrail makamları, ordunun işgal ettiği bölgelere kısıtlı ve kendi gözetimi altında "medya turları" düzenliyor ve bu şekilde basın mensuplarının Gazze'ye eriştiğini savunuyor.

Gazze'deki Filistinli basın mensupları, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde de hem soykırımı dünyaya duyurmaya çalışıyor hem soykırımın kurbanı oluyor.

Filistinli gazeteciler, soydaşlarının bombardımanla, silahlarla öldürüldüğü, alıkonulduğu, zorla yerlerinden edildiği, evsiz kaldığı, açlıkla mücadele ettiği soykırımın en yakın tanıkları.

Bu savaş suçlarına kendileri de maruz kalan gazeteciler, savaş koşullarında dışarıdan destek ekipleri olmadan görevlerini yerine getirmeye çalışıyor.

Gazze'nin sesini dünyaya duyuran çok sayıda gazeteci, dünyanın gözü önünde doğrudan saldırılarla can verdi ya da sevdiklerinin cenazesinde gözyaşı döktü.

Kamuoyunun ve uluslararası toplumun tepkisine rağmen uluslararası hukuka göre savaş suçu sayılacak bu saldırıları gerçekleştirenlere karşı somut bir yaptırım uygulanmadı.

Filistin Gazeteciler Sendikasının açıkladığı verilere göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları sırasında 256 gazeteci şehit oldu.

İsrail ordusu 49 gazeteciyi alıkoydu, saldırılarda 535 gazeteci yaralandı. İsrail ordusunun saldırılarında ayrıca 150 medya kuruluşunda yıkım yaşandı.

Gazetecilerin ailelerinin hedef alınmasının 2023, 2024 ve 2025 yıllarında "sistematik ve sürekli bir uygulamaya dönüştüğünü vurgulayan" Filistinli Gazeteciler Sendikası, Gazze Şeridi’nde gazeteci ailelerinden yaklaşık 706 kişinin şehit olduğu kaydetti.

İsrail Yüksek Mahkemesi "hükümetin karartma politikasına" destekle eleştiriliyor

Uluslararası basın kuruluşlarının bir araya geldiği Yabancı Basın Birliği (Foreign Press Association -FPA) "kamuoyunun bilgi alma hakkı" çerçevesinde basının Gazze'ye erişimi için İsrail Yüksek Mahkemesine başvuru yaptı.

Buna karşın, İsrail Yüksek Mahkemesi, henüz basının erişimine izin vermedi ve şu ana kadar aldığı kararlar, İsrail hükümeti ve ordusunun "süreci uzatmasına izin vermekle" eleştirildi.

Uluslararası Gazetecileri Koruma Komitesi'nin (CPJ) Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Sara Qudah, Haaretz gazetesinde kaleme aldığı yazıda, Gazze'nin 21. yüzyılda "diğer çatışmalarda eşi görülmemiş biçimde bir medya karartmasına uğradığını" belirtti.

İsrail Yüksek Mahkemesi'nin meseleyi ertelemesine "Filistinlilerin yaşadığı felaketi örtmeye çalışan bir sisteme daha fazla zaman tanıdığı, hukuka aykırı uygulamanın devam etmesini sağladığı" eleştirisini yönelten Qudah, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'in soykırımla yargılandığı davada Ocak 2024'te verdiği "İsrail'in soykırıma ilişkin delilleri bozmaması gerektiği" hükmüne işaret etti.

Qudah, CPJ'nin kayıt tutmaya başladığı 1994'ten bugüne Gazze'nin "gazeteciler için en kanlı döneme sahne olduğunu" vurguladı.

Netanyahu, "İsrail'in gazetecileri hedef almadığını ateş hattında kaldıklarını" savundu

Gazze'deki Filistinli basın çalışanları, 7 Ekim 2023'ten itibaren ya kendilerinin ya da ailelerinin kasıtlı olarak İsrail saldırılarına uğradığını defalarca tekrar etti.

Buna karşın İngiltere merkezli The Economist dergisine konuşan Netanyahu, Gazze'de şehit olan gazetecilerin "ateş hattında kaldıkları" için öldüğünü ileri sürdü.

Netanyahu, uluslararası basının Gazze'ye erişiminin "savaş bölgesi olduğu" için engellendiğini ileri sürerek İsrail'in gazetecileri hedef almadığını iddia etti.

İsrail ablukası altındaki Gazze’de dondurucu soğuk nedeniyle 7 günlük bebek öldü

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik ablukası ve insani yardımları engellemesi nedeniyle kış şartlarının ağırlaştığı bölgede can kayıpları artarken, Deyr el-Belah’ta 7 günlük bir bebek dondurucu soğuk sonucu yaşamını yitirdi.

Filistin resmi haber ajansının haberine göre, Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde 7 günlük bir bebek, etkili olan soğuk hava nedeniyle şehit oldu.

Tıbbi kaynaklar, bölgede etkili olan şiddetli soğuk hava dalgası nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 15’i aştığını aktardı. Şehit olanların büyük bölümünü bebekler ve çocuklar oluşturuyor.

Yetkililer, İsrail’in Gazze’ye yönelik sıkı ablukası ve insani yardım girişlerini engellemesi nedeniyle halkın temel ihtiyaçlara erişemediğine dikkat çekti.

Özellikle yerinden edilen Filistinlilerin büyük kısmının, soğuk hava koşullarına karşı korumasız ve yetersiz çadırlarda yaşam mücadelesi verdiği vurgulandı.

Yakıt girişinin engellenmesi nedeniyle ısınma imkanlarının bulunmadığı Gazze’de, barınma ve sağlık hizmetlerindeki ciddi yetersizliklerin, fırtınalı, yağışlı ve soğuk havanın etkisini artırdığı ifade edildi. Bu durumun, özellikle bebekler, çocuklar ve hastalar açısından hayati risk oluşturduğu kaydedildi.

Ateşkese rağmen insani krizin derinleştiği Gazze'de soğuk sebebiyle ölümler devam ediyor

İsrail'in ateşkese rağmen yardım girişini kısıtladığı Gazze Şeridi'nde, yüz binlerce kişi derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Bölgede etkili olan şiddetli yağış ve fırtına, çadırları kullanılamaz hale getirirken, özellikle küçük bedenler soğuğa dayanamıyor.

Her ne kadar ateşkes anlaşması 10 Ekim'de yürürlüğe girmiş olsa da Gazze'deki insani durum gözle görülür şekilde iyileşmedi. İsrail'in anlaşmada yer alan yükümlülükleri yerine getirmemesi, gıda, ilaç, tıbbi malzeme, yakıt ve barınma ekipmanlarının girişini kısıtlaması, krizin kalıcı hale gelmesine yol açıyor.