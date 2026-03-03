SGK hileli boşanan 2 bin 606 kişiyi tespit etti

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), geçen yıl yaptığı denetimlerde, yetim maaşı alabilmek için eşinden boşanan fakat boşandığı eşiyle aynı evde yaşamaya devam eden 2 bin 606 kişiyi tespit ederek hileli boşanan bu kişilerin aylıklarını kesti.

SGK, kayıt dışı istihdam, sahte iş yeri, sahte sigortalı ve diğer usulsüzlüklere yönelik denetimlerini, sayısı 3 bine yakın denetmenlerce yürütmeye devam ediyor. Hileli boşanmalara karşı 3 bin 936 denetim yapıldı Geçen yıl kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında yapılan denetimlerde, 369 bin 573 kişinin kayıt dışı çalıştırıldığını ve 7 bin 801 iş yerinin kayıt dışı olduğu belirleyen Kurum, hileli boşanmalara karşı da çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 2024'te, yetim maaşı alabilmek için eşinden boşanan fakat boşandığı eşiyle aynı evde yaşamaya devam edenlere yönelik Türkiye genelinde 3 bin 936 denetim yapıldı. Söz konusu denetimlerde, 2 bin 606 kişinin hileli boşanma yoluyla aylık aldığı tespit edildi. SGK, eşinden hileli şekilde boşananlar hakkında işlem başlatırken, haksız ödenen aylıkların faiziyle geri alınması için de yasal süreç başlattı. AA

