Grönland ABD’nin meselesi değil - Trump, kendisini ‘Venezuela Geçici Başkanı’ ilân etti!

ABD’nin Grönland’a artan ilgisi, bu ülke ile Avrupa devletleri arasında büyük bir krize sebep olma potansiyeline sahip.

Almanya bir kez daha Washington’a uluslararası hukuka saygılı olma çağrısında bulundu. Alman hükümetinin üst düzey temsilcileri de, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland üzerindeki toprak iddialarına karşı Washington’u NATO üyesi ülkenin toprak egemenliğine saygı duymaya çağırdı. Pazartesi günü Amerika Birleşik Devletleri’nde temaslarda bulunmak üzere yola çıkan Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul (CDU), “Bild am Sonntag” gazetesine verdiği mülakatta, Rubio ile ortak bir NATO stratejisini görüşmek istediğini ve Grönland’ın toprak ve egemenlik meseleleri hakkında karar verme yetkisinin sadece Grönland ve Danimarka’da olduğunu vurguladı.

Acaba sırada hangi başkanlık var?: Trump, kendisini ‘Venezuela Geçici Başkanı’ ilân etti!

ABD Başkanı Donald Trump, sahibi olduğu Truth Social sosyal medya platformunda yaptığı bir paylaşımda kendisini “Venezuela Geçici Başkanı” olarak nitelendirdi. “2026 Ocak itibarıyla görevde” ifadesinin bulunduğu görselde başkan yardımcısı da JD Vance olarak yer aldı.