"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 OCAK 2026 CUMARTESİ - YIL: 56

'Grönland konusunda bizimle aynı fikirde olmayan ülkelere gümrük vergisi uygulayabilirim'

17 Ocak 2026, Cumartesi 00:39
ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'ın kontrolünün kendilerine verilmesi konusunda uyumlu hareket etmeyen ülkelere "gümrük vergisi uygulayabileceğini" belirtti.

Trump: İran'la iş yapan ülkeler yüzde 25 gümrük vergisi ödeyecek

 

Trump, Beyaz Saray'da "Kırsal Sağlık Hizmetleri" konulu yuvarlak masa toplantısında yaptığı konuşmada, Grönland ile ilgili dış politika konularına değindi.

 

ABD Başkanı, "Grönland konusunda bizimle aynı fikirde olmayan ülkelere gümrük vergisi uygulayabilirim." dedi.

Bazı Avrupa ülkelerindeki ilaç fiyatlarını karşılaştıran Trump, Fransa'ya ABD tarafından uygulanabilecek bir vergiyle ilgili detaylara yer verdiği sırada, "Bunu Grönland için de yapabilirim." ifadesini kullandı.

Grönland ile ilgili ABD çıkarlarıyla uyumsuzluk sergileyen ülkeleri ikna etmek adına gümrük vergilerini bir koz olarak kullanabileceğini ima eden Trump, "Çünkü ulusal güvenlik için Grönland'a ihtiyacımız var." diye ekledi.

Başkan Trump'ın açıklaması, ABD Kongresi'nden bir heyetin Kopenhag'da Danimarka ve Grönland milletvekilleriyle ABD'nin söz konusu talebiyle ilgili görüşme yaptığı sırada geldi.

İlaç fiyatlarının düşürülmesi ve sigorta şirketlerinin daha şeffaf olması gereğine değindi

ABD Başkanı Trump, Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr, ile Medicare ve Medicaid Hizmetleri Direktörü Dr. Mehmet Öz'ün de hazır bulunduğu toplantıda, Amerikan halkının ilaçlara bazı ülkelerden en az 10 kat daha fazla ücret ödemek zorunda kalmasından şikayet etti.

"Bir hapın fiyatı New York'ta, örneğin Londra'da veya Münih'te olduğundan 10 kat daha pahalıydı." diyen Trump, sağlık hizmetindeki giderlerini "daha önce görülmeyen oranlarda" düşürdüklerini belirtti.

Sağlık giderlerini daha da düşürebilmek için ABD Kongresi'ne destek çağrısında bulunan Trump, "Maksimum fiyat şeffaflığına sahip olacağız ve maliyet düşecek." sözlerini kaydetti.

AA

Okunma Sayısı: 174
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İstanbul'a karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı!

    'Grönland konusunda bizimle aynı fikirde olmayan ülkelere gümrük vergisi uygulayabilirim'

    Tahliye edilen İsrail helikopteri halatın kopmasıyla yere çakıldı

    2026 yılı İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti Konya oldu

    Yeni soğuk hava dalgası kapıda: 13 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı!

    Putin ile Netanyahu telefonda görüştü

    Kahramanmaraş Göksun'da 4 büyüklüğünde deprem

    BM: Gazze'deki 60 milyon ton molozu temizlemek 7 yıldan fazla sürecek

    Göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 50 kişi tutuklandı

    Trump: Gazze'de Barış Kurulu kuruldu, üyeler kısa sürede açıklanacak

    Beyaz Saray: İran konusunda tüm seçenekler halen masada

    Hollanda-Utrecht'te patlama oldu: 4 kişi yaralandı - "Şehrimizin kalbinde çok kötü bir olay yaşadık"

    "Nükleer enerjiden çıkmak ciddi bir stratejik hataydı"

    Gazze’deki insanî kriz derinleşti

    Muhalefetten ortak itiraz: Varlık Fonu denetimi kağıt üzerinde

    Babacan: Dindarız dediler, hak yediler

    İsrail ABD’yi savaşa sürüklüyor

    Erdoğan yasama, yürütme ve yargı temsilcilerini ağırladı

    İran Starlink ekipmanlarına el koydu

    En Çok Okunanlar

    Genel

    'Grönland konusunda bizimle aynı fikirde olmayan ülkelere gümrük vergisi uygulayabilirim'
    Genel

    İstanbul'a karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı!
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.