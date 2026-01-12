Guterres'ten İranlı yetkililere çağrı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, İranlı yetkililere, ülkede devam eden gösterilerde protestoculara karşı "gereksiz ve orantısız güç kullanımından kaçınma" çağrısında bulunduğu bildirildi.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Ajansı: Gösterilerde 538 kişi öldü

'ABD saldırırsa, hem İsrail hem de ABD üsleri meşru hedefimiz olacaktır'

BM tarafından Guterres'e atfen yapılan yazılı açıklamada, "Genel Sekreter (Guterres), İran İslam Cumhuriyeti'nin birçok yerinde İran yetkilileri tarafından protestoculara karşı uygulanan şiddet ve aşırı güç kullanımıyla ilgili raporlardan şok olmuştur. Bu olaylar sonucunda son günlerde çok sayıda kişi ölmüş ve daha birçok kişi yaralanmıştır." denildi.

Açıklamada, İran halkının şikayetlerini “barışçıl şekilde ve korkusuzca” ifade edebilmesi gerektiği belirtilerek, uluslararası hukukta yer alan ifade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü ve barışçıl toplanma özgürlüğü haklarına “tam olarak saygı duyulması ve bu hakların korunması” gereği vurgulandı.

“Genel Sekreter, İran yetkililerini azami itidal göstermeye ve gereksiz veya orantısız güç kullanımından kaçınmaya çağırmaktadır.” ifadesine yer verilen açıklamada, ayrıca Guterres’in, iletişim hatlarının yeniden kurulması da dahil olmak üzere ülkede bilgiye erişimi sağlayacak adımlar atılması yönündeki talebini dile getirdiği aktarıldı.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), İran'da devam eden gösterilerde ölenlerin sayısının 538'e çıktığını bildirirken, İranlı yetkililerden rakamlara ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 10 Ocak'ta (gösterilerin 14. gününde) yayımladığı raporda, 37'si emniyet görevlisi ve 4'ü sağlık çalışanı olmak üzere 116 kişinin öldüğünü, 2 bin 600'ü aşkın kişinin yaralandığını, 2 bin 638 kişinin de gözaltına alındığını belirtmişti.