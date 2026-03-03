Ankara’dan “teyakkuz” mesajı

ABD ve İsrail’in İran’a süren saldırılarının gölgesinde Ankara’dan da ‘teyakkuz’ açıklaması geldi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başkanlığında düzenlenen Sınır Güvenliği Toplantısı’nda tüm birimlerin teyakkuz halinde olduğu ve koordinasyonun en üst seviyeye çıkarıldığı vurgulandı. Açıklamada, hudut güvenliğinin en üst seviyede muhafazası, düzensiz göç hareketliliğine karşı alınacak ilave tedbirler, kriz durumlarında uygulanacak senaryolar ve acil eylem planlarının detaylı biçimde değerlendirildiği vurgulandı. Öte yandan Türkiye-İran arasında günübirlik yolcu geçişleri karşılıklı olarak durduruldu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-İran sınırında bulunan gümrük kapılarında herhangi bir olağanüstü durum olmadığını belirtti. AA

