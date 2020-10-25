Haddini ziyadesiyle aşan Macron'a tepkiler çığ gibi büyüyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı açıklamalarına Arap dünyasından tepkiler sürerken, Fransız malları ve Fransa'ya seyahata karşı boykot çağrıları da yükseliyor.

Mısır'da El-Ezher Şeyhi Ahmed Tayyib yaptığı açıklamada, "Şimdi İslam'ı politik çatışmaya sürükleme, Peygamber'e (S.A.V) karşı maksatlı bir saldırıyla başlayan kaos oluşturma konusunda planlı bir kampanyaya tanık oluyoruz." ifadesini kullandı.

İslam sembolleri ve mukaddesatının seçim çekişmeleri ve siyaset piyasalarındaki ucuz müzayedelerin kurbanı olmasını kabul etmediklerini belirten Tayyib, şunları kaydetti:

"İslam Peygamberi'ne kötü davranışa bahane uyduranlara şunu derim; 'Gerçek kriziniz, dar kapsamlı ajandalarınız ve düşüncelerinizdeki çifte standardınız sebebiyledir."

Tayyib, fikir özgürlüğü adı altında çatışmayı alevlendirmeme çağrısı yaptı.

Öte yandan, Türkiye'de yaşayan Mısırlılar da yapılanların ifade özgürlüğü adı altında Hazreti Peygambere -Aleyhissalatu Vesselam- hakareti kışkırtmak olduğunu belirterek, Fransız malları ve Fransa'ya seyahata karşı boykot çağrısında bulundu.

"Fransa özür dilesin"

Ürdün'deki Müslüman Kardeşler Cemaati (İhvan) yaptığı açıklamada, İslam ümmetine karşı yapılan saldırının ırkçılık ve içlerinde gömülü bir çekememezlikten kaynaklandığını bildirdi.

Fransız hükümetinden bu saldırgan söylemden vazgeçmesini isteyen Ürdün İhvan'ı, halklar arasında nefreti kışkırtan ve aşırılığa hizmet etmekten başka bir işe yaramayan bu hakaretlerden dolayı Fransa'nın İslam ümmetinden özür dilemesi gerektiğini belirtti.

Gazze'deki Evkaf Bakanlığından yapılan açıklamada da Fransız basınındaki sistematik saldırı kampanyasının Müslümanların duygularına saygısının olmadığı belirtildi.

İslam ülkelerindeki hükümetlere çağrı yapan bakanlık, Fransız hükümetine karşı açık bir tavır takınılmasını, tüm dünyadaki Müslümanlardan da Fransız mallarını boykot etmelerini istedi.

Kırmızı çizgi

Filistin İslami Cihad Hareketinden yapılan yazılı açıklamada da Macron'un Müslümanların duygularını önemsememesinin, aşırılık ve ırkçılığı geliştirdiği ifade edildi.

Açıklamada, tüm dünyanın, İslam'a ve Peygamberi Hz. Muhammed'e (S.A.V) karşı yapılan hakaretin "kırmızı çizgi" olduğunu anlaması ve bu kin dolu ırkçı davranışlara sessiz kalınmaması gerektiği kaydedildi.

Yemen Balıkçılık Bakanı Fehd Kifayin de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Müslümanların duygularına hakaret içerikli karikatürleri yayınlamayı sürdürmenin "akılsızca bir davranış" olduğunu belirtti.

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