İran’da bilanço ağırlaşıyor

İran’da ekonomik krizle başlayan protestoların 16. gününde can kaybı 646’ya yükseldi. Çocukların da aralarında bulunduğu ölümler, bilançonun her geçen gün ağırlaştığını gösteriyor.

28 Aralık 2025 tarihinde Tahran Büyük Çarşı esnafının ekonomik dar boğaza karşı başlattığı kepenk kapatma eylemiyle fitili ateşlenen protestolar, 16. gününde tam ölçekli bir toplumsal krize dönüştü. İran’ın 31 eyaletine yayılan gösterilerde güvenlik güçlerinin müdahalesi sertleşirken, bağımsız kuruluşlardan gelen raporlar can kaybının kritik eşiği aştığını gösteriyor.

Can kaybında korkutan artış

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı’nın (HRANA) yayınladığı son rapora göre, 16 günlük süreçte can verenlerin sayısı bir günde 538’den 646’ya yükseldi. Rapordaki çarpıcı detaylar şöyle: 505 gösterici can verdi. Bu kişilerin 9’unun 18 yaşından küçük olduğu belirtiliyor. Çatışmalarda 133 emniyet mensubu ve bir cumhuriyet savcısı yaşamını yitirdi. Olay mahallerinde bulunan ancak gösterilere katılmayan 7 sivil de çapraz ateş veya müdahaleler sırasında öldü.

Sokaklar alev alev

İran’ın Gilan eyaletine bağlı Reşt kentindeki gösterilerde 300’den fazla dükkanın ateşe verildiği bildirildi. İran devlet televizyonu 3 gün önce yanan Reşt Çarşısı’ndaki dükkanların görüntülerini yayınladı. Yanan dükkanlar sebebiyle esnafın maddî zararının büyük olduğu belirtildi. Bazı dükkanlarda hala itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparken, bölgede inceleme yapan Gilan Valisi Hadi Hakşinas, Reşt Çarşısı’nı yeniden ayağa kaldıracaklarını söyledi. Zararlarının giderilmesini isteyen esnaf, İranlı yetkililerin bir an önce maddî yardım konusunda adım atmalarını istiyor.