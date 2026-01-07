İran hedefte mi?

ABD’nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu kaçırması, İran’da Beyaz Saray’ın bir sonraki hedefinin İran İslam Cumhuriyeti olup olmadığına ilişkin tartışmaları gündeme getirdi.

İran sokaklarında, ABD Başkanı Donald Trump’ın Tahran’a yönelik tehditleriyle eş zamanlı olarak protestolar sürerken, muhafazakar sertlik yanlıları İran’ın Venezuela ile kıyaslanamayacağını ifade ediyor. Bir dizi akademisyen, gazeteci ve reformist yorumcu ise “Maduro’nun akıbetinden dersler çıkarılması gerektiğini” savunuyor. İran Devrim Muhafızları’yla bağlantılı Javan gazetesi İran’ın “sadık askerleri, ulusal birliği, stratejik derinliği, bölgesel nüfuzu ve çeşitlendirilmiş ekonomisi”yi sebebiyle, “Venezuela ile kıyaslanamayacağı” değerlendirmesinde bulundu. Jahan haber sitesi de Washington’un İran’a saldırmak için “yeterli gerekçe ya da bahane”ye sahip olmadığı yorumuna yer verdi. Haber Merkezi

