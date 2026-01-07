"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 OCAK 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 56

İran hedefte mi?

07 Ocak 2026, Çarşamba 21:16
ABD’nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu kaçırması, İran’da Beyaz Saray’ın bir sonraki hedefinin İran İslam Cumhuriyeti olup olmadığına ilişkin tartışmaları gündeme getirdi.

İran sokaklarında, ABD Başkanı Donald Trump’ın Tahran’a yönelik tehditleriyle eş zamanlı olarak protestolar sürerken, muhafazakar sertlik yanlıları İran’ın Venezuela ile kıyaslanamayacağını ifade ediyor. Bir dizi akademisyen, gazeteci ve reformist yorumcu ise “Maduro’nun akıbetinden dersler çıkarılması gerektiğini” savunuyor. İran Devrim Muhafızları’yla bağlantılı Javan gazetesi İran’ın “sadık askerleri, ulusal birliği, stratejik derinliği, bölgesel nüfuzu ve çeşitlendirilmiş ekonomisi”yi sebebiyle, “Venezuela ile kıyaslanamayacağı” değerlendirmesinde bulundu. Jahan haber sitesi de Washington’un İran’a saldırmak için “yeterli gerekçe ya da bahane”ye sahip olmadığı yorumuna yer verdi. 

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 204
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İran hedefte mi?

    Maduro Amerikalıları böldü

    İstanbul'da ve çevre illerde kuvvetli fırtına bekleniyor

    "Futbolda bahis" soruşturması hakkında Başsavcılıktan açıklama

    108 teknik sorumlu ve 104 futbol menajeri 'bahis' sebebiyle PFDK'ye sevk edildi

    Avrupa'da kar yağışı ve don alarmı!

    Üç milletvekili AKP'ye katıldı

    Trump: En ölümcül silâhlar bizde

    Demokrat partinin kuruluşunun 80. yılı: Demokrasiden uzaklaşma felâkete sürükler

    Özgür Özel: Seyyanen zam şart

    Genç işsizliğe pansuman tedbir

    Samsunlu emekliler: Sefiller’i yaşıyoruz

    Bakan Şimşek’e seslenen esnafa soruşturma

    Trump'ın Grönland açıklamalarına Avrupa'nın 7 ülkesinden ortak tepki: 'Karar, yalnızca Danimarka'ya aittir'

    '6 ay içinde seçimler yapılmazsa Libya bölünebilir'

    İsrail, Gazze'yi yıkmaya devam ediyor

    Fenerbahçe, Samsunspor'u yenerek Süper Kupa'da finalinde Galatasaray'ın rakibi oldu

    Bu maaş değil ölüm harçlığı

    Antonio Guterres: Derin endişe duyuyorum

    En Çok Okunanlar

    Genel

    İman ve kardeşlik şuuru Başiskele’de buluştu
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    İsrail, Gazze'yi yıkmaya devam ediyor
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Üç milletvekili AKP'ye katıldı
    Genel

    Trump'ın Grönland açıklamalarına Avrupa'nın 7 ülkesinden ortak tepki: 'Karar, yalnızca Danimarka'ya aittir'
    Genel

    '6 ay içinde seçimler yapılmazsa Libya bölünebilir'
    Genel

    Bakan Şimşek’e seslenen esnafa soruşturma
    Genel

    Trump: En ölümcül silâhlar bizde
    Genel

    Demokrat partinin kuruluşunun 80. yılı: Demokrasiden uzaklaşma felâkete sürükler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.