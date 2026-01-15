İran Starlink ekipmanlarına el koydu

İran güvenlik güçleri, Starlink uydu internetinin kullanımına yönelik büyük miktardaki ekipman sevkiyatına el koyduklarını açıkladı.

Starlink ekipmanının İran’ın sınır bölgelerinde ele geçirildiği belirtildi. İran devlet televizyonu IRIB’e göre, Starlink ekipmanlarının “casusluk ve sabotaj faaliyetleri” için kullanılmasının planlandığını savundu. Ele geçirilen ekipmanlar arasında 100 adet uzun menzilli alıcı, 50 baz istasyonu sinyal güçlendiricisi, 743 adet 5G modem ve 799 yeni nesil cep telefonu bulunuyor. IRIB, sevkiyatın “komşu bir ülkeden yasa dışı yollarla” İran’a sokulduğunu bildirdi. Haber Merkezi

