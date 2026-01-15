İsrail ABD’yi savaşa sürüklüyor

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD merkezli X sosyal medya platformundan İsrail’e ait Kanal 14 televizyonunun diplomasi muhabiri Tamir Morag’ın gönderisini alıntılayarak yaptığı paylaşımda, İsrail’in ABD’yi kendi adına savaşlara sürüklemeye çalıştığını ve bunu saklamadıklarını belirtti.

İran sokaklarının kan içerisinde olduğunu kaydeden Erakçi, “İsrail silâhlarla donatmış oldukları protestocularla övünüyor, yüzlerce ölümün sebebi budur” ifadelerini kullandı. Erakçi ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’daki ölümleri durdurması için İsrail’e yönelmesi gerektiğini belirtti. AA

