Rusya, 2 yerleşim yerini daha ele geçirdiklerini açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk ve Zaporijya bölgelerinde birer yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'da savaştaki eylemleri hakkında bilgi paylaşıldı. Rus güçlerinin Ukrayna'da 2 yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdikleri kaydedilen açıklamada, "Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Privolye, Zaporijya bölgesinde de Priluki yerleşim yerleri kurtarıldı." ifadesine yer verildi. Bakanlığın açıklamasında ayrıca dün yerel saatle 23.00'ten 07.00'ye kadar Ukrayna'ya ait 99 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince çeşitli bölgeler ile Karadeniz ve Azak Denizi üzerinde etkisiz hale getirildiği belirtildi. Rusya Savunma Bakanlığı, geçen hafta Ukrayna'daki Sumi, Zaporijya ve Donetsk bölgelerinde 5 yerleşim yerini ele geçirdiklerini bildirmişti. AA

Okunma Sayısı: 311

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.