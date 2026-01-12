SDG anlaşmalara uymalı

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara ile görüştü.

Barrack, Suriye hükümetinin SDG mensuplarının ulusal kurumlara dahil edilmesine yönelik bir çerçeve sunan Mart 2025 anlaşmalarına bağlılığını yeniden teyit ettiğini vurgularken, Halep’teki son gelişmeleri de değerlendirdi. Barrack, “Anlaşmanın hükümlerini zorlar nitelikte görünen son gelişmeler derin kaygı uyandırmaktadır. Tüm tarafları azami itidali göstermeye, derhal çatışmaları durdurmaya ve Suriye hükümeti ile SDG arasında 10 Mart ve 1 Nisan 2025 tarihli anlaşmalar doğrultusunda diyaloğa geri dönmeye çağırıyoruz” açıklamasını yaptı. Barrack, Suriye’nin devrik lideri Beşar Esad hükümeti döneminde yaşanan şiddet olaylarına değinerek, taraflar arasındaki gerginliğin azaltılması çağrısında bulundu. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 184

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.