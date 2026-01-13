Sert yaptırımlar istedi - İran diplomatlarına AP binalarına giriş yasağı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Anouar El Anouni, İran’daki protestolarda can verenlerin olduğu haberleri sebebiyle “dehşete düştüklerini” belirterek, “Protestoculara yönelik şiddetli baskının ardından yeni ve daha sert yaptırımlar önermeye hazırız” dedi.

El Anouni, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun AB’nin terör listesine eklenip eklenmeyeceği sorusuna cevabında üye ülkeler arasında bu konudaki tartışmaların “gizlilik kuralları” çerçevesinde devam ettiğini ve daha fazla detaya giremeyeceğini söyledi. İran diplomatlarına AP binalarına giriş yasağı Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, İran’ın tüm diplomatik personel ve temsilcilerinin AP binalarına girişini yasaklama kararı aldığını bildirdi. Metsola, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. “Artık her şey eskisi gibi devam edemez” uyarısında bulunan Metsola, İran halkının hak ve özgürlüklerine destek vereceğine işaret etti. Metsola, AP’nin “işkence, baskı ve cinayetle ayakta kalan bu rejimi” meşrulaştırmaya katkı sunmayacağını kaydetti. AA

Okunma Sayısı: 320

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.