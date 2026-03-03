İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde karadan işgali genişletti

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde karadan işgali genişleterek sınır hattındaki bazı belde ve noktalara doğru ilerlemeye başladığı bildirildi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın ofisinden yapılan açıklamada, Katz ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun İsrail ordusuna Lübnan içinde daha fazla bölgede konuşlanma yönünde talimat verdiği belirtildi.

Katz, İsrail'in işgalini genişletmesiyle Lübnan'da Hizbullah ile artan gerilim karşısında, sınırdaki İsrail yerleşimlerini korumayı amaçladıklarını öne sürdü.

Öte yandan, Lübnan resmi ajansı NNA, İsrail birliklerinin yoğun saldırılarla hedef aldığı Lübnan'ın güneyindeki işgalini genişletip bazı beldelere ilerlediğini belirtti.

İsrail, Lübnan'ın güneyindeki beldelere saldırılar düzenledi

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları Lübnan'ın güneyindeki Harayib, Kefer Melki, Kakaiyyet Cisir, Debbin, Haruf ve Zerariye beldelerini hedef aldı.



Sınır hattındaki Ayta Şaab beldesi çevresine de İsrail güçlerince topçu atışları yapıldı.



İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki 59 köy ve beldeye saldırı tehdidinde bulunarak, bölge sakinlerinden evlerini terk etmelerini istemişti.

Öte yandan Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, iç güvenlik güçleri İsrail ile işbirliği yaptığı gerekçesiyle yabancı uyruklu 3 kişiyi gözaltına aldı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde 80 köy ve beldeye saldırı tehdidinde bulundu

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada Lübnan'ın güneyindeki 80 köy ve beldenin sakinlerine saldırı uyarısında bulundu.

Açıklamasında söz konusu bölgelerin isimlerini paylaşan Adraee, belde sakinlerinin evlerini terk edip en az 1 kilometre uzağa gitmeleri ve dönmemeleri gerektiğini belirtti.

Adraee, boşaltılması istenen beldelerde Hizbullah hedeflerine saldırı düzenleneceğini ileri sürdü.

Lübnan'dan atılan roketin binaya isabet etmesi sonucu 1 İsrailli hafif yaralandı

İsrail'in karada işgali genişletme kararı aldığı Lübnan'dan atılan roketin bir binaya isabet etmesi sonucunda 1 İsraillinin yaralandığı bildirildi.



İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı Genel Müdürü Eli Bin'in yaptığı açıklamaya göre, Lübnan'dan atılan bir roketin İsrail'in kuzeyine düştüğüne dair rapor alındı.



Açıklamada, roketin, kuzeydeki Celile bölgesinde Lübnan sırına yakın Yuval yerleşiminde bir binaya isabet ettiği, bir kişinin hafif şekilde yaralandığı aktarıldı.



Öte yandan İran'da fırlatılan ve engellenen bir füzenin şarapnel parçasının Tel Aviv yakınlarındaki Petah Tikva'da bir binaya isabet ettiği ve Kızıl Davud Yıldızı ekiplerinin bölgeye nakledildiği belirtildi.