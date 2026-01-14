Tayland'da tren raydan çıkarak devrildi: 22 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

Tayland'da üzerine inşaat vinci düşen trenin raydan çıkarak devrilmesi sonucu 22 kişi öldü, 30’dan fazla kişi yaralandı.

Tayland basınına göre, sabah saatlerinde başkent Bangkok'tan ülkenin kuzeydoğusuna giden bir tren, üzerine inşaat vincinin düşmesi sonucu raydan çıkarak devrildi. Tayland polisi, Nakhon Ratchasima eyaletine bağlı Sikhio ilçesinde, Bangkok’un yaklaşık 230 kilometre kuzeydoğusunda yüksek hızlı tren projesinde çalışan bir vincin çöktüğünü ve seyir halindeki trenin vagonlarından birinin üzerine düştüğünü açıkladı. Kazada ilk belirlemelere göre en az 22 kişinin öldüğü, 30’dan fazla kişinin yaralandığı belirtildi. Yetkililer, trenin raydan çıkması sonucu çıkan yangının söndürüldüğü ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bilgisini paylaştı. Trende bulunan yolcu sayısına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. AA

Okunma Sayısı: 246

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.