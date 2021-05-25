"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 MAYIS 2021 SALI - YIL: 52

1 saniyeden kısa sürede koronavirüsü tespit edebiliyor

25 Mayıs 2021, Salı 16:00
İngiltere'de yapılan bir araştırma, özel eğitimli köpeklerin, yeni tip koronavirüse yakalanmış kişileri yaydıkları farklı kokudan algılayarak 1 saniyeden kısa sürede tespit edebildiklerini ortaya koydu.

Guardian'ın haberine göre, ülkede yapılan bir araştırmada, Kovid-19'a yakalanmış kişilerin, eğitimli köpeklerin kesin hassasiyetle tespit edebilecekleri farklı bir koku yaydığı belirtildi.

Buna göre, araştırmaya dahil edilen 6 köpeğin, Kovid-19'a yakalanan kişilerin giysilerinden yüzde 94,3'e varan hassasiyetle hastalığı tespit ettiği kaydedildi.

Enfekte olmuş her 100 kişiden 94'ünü doğru şekilde bulan köpeklerin, hız konusunda da PCR testlerini geride bıraktığına ve 1 saniyenin altında hastalığı teşhis ettiğine dikkat çekildi.

Kovid-19 tespit köpeklerinin eğitilme süresinin 8 ila 10 hafta sürdüğü belirtilen araştırmada, hastalığı tespit oranı çok yüksek olmasına rağmen, köpeklerin asla PCR testlerinin yerini almayacağına da işaret edildi. Özel eğitimli köpeklerin, gemiden ya da uçaktan inen yolcuları hızlı şekilde tespit edebileceği ve bu kişilerin doğrulayıcı bir PCR testinin sonuçları beklenirken karantinaya alınabilecekleri kaydedildi.

Finlandiya, Birleşik Arap Emirlikleri, Almanya ve Hindistan'ın da aralarında bulunduğu bazı ülkeler, Kovid-19 hastalarının tespitinde özel eğitimli köpeklerden faydalanmaya başlamıştı.

AA

Okunma Sayısı: 228
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Avrupa, Belarus üzerinden uçmuyor

    Çok sayıda ülkenin sağlık sistemi çökme noktasında!

    Dünya aşılanıyor: Türkiye'de ve dünya genelinde son durum?

    1 saniyeden kısa sürede koronavirüsü tespit edebiliyor

    61 yıldır çıkmayan kara leke: 27 Mayıs! - Aydınlı hemşerileri Menderes'i ve o acı günleri anlattı

    UEFA Avrupa Ligi kupası sahibini bekliyor

    Mescid-i Aksa'da ''baskın'' tahriği sıklaştı

    Salgının çok ağır seyrettiği Hindistan'da şimdi de kasırga alarmı

    NATO'dan AB'nin Belarus kararlarına ilişkin ilk değerlendirme

    592 kişiden sadece 7 kişiye izin çıktı: İran'da cumhurbaşkanlığı seçimine doğru...

    Mali'de hareketli saatler... Büyükelçilik Mali'deki Türk vatandaşlarını uyardı!

    Avrupa Birliği, Belarus'a hava sahasını kullandırmayacak

    Çürümüşlüğün resmi

    Doğal alan kaybı alarm veriyor

    AKP’den düşen oy itirafı

    'İddialar soruşturulmalıdır!'

    Binlerce Filistinli hala evlerine dönemedi

    Hangi ilde ne kadar aşı uygulandı?

    Şehit Eyyüp Gergin dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

    Türkiye'de 7 bin 523 yeni Kovid-19 vakası

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    ANAP gibi
    Faruk ÇAKIR

    Beraber bozuldunuz siz o yollarda
    Genel

    Çürümüşlüğün resmi
    Süleyman KÖSMENE

    Şevval ayında kaza orucu
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Yuvaya dönüş bayramı-2
    Ali FERŞADOĞLU

    Azgınlığımızın cezası: Korona ve kuraklık
    Osman ZENGİN

    Hepimiz öleceğiz be Osman...
    Cevher İLHAN

    Salgında algı operasyonunun akıbeti
    Genel

    Mali'de hareketli saatler... Büyükelçilik Mali'deki Türk vatandaşlarını uyardı!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.