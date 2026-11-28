Kırklareli Müftülüğü Engelli Koordinatörü ve İmam-Hatip Mehmet Yavuz, işitme engelli kişilerin Kur'ân-ı Kerîm öğrenebilmesi ve dinî bilgilere erişebilmesi için işaret diliyle eğitim veriyor.

1989 yılında imamlık görevine başlayan 58 yaşındaki Mehmet Yavuz, Yaz Kur’ân Kurslarında görev yaptığı dönemde işitme engellilerin Kur’ân-ı Kerîm öğrenme imkanlarının kısıtlı olduğunu fark etti. Bu ihtiyaca yönelik çalışma başlatan Yavuz, 2018 yılında Kırklareli Müftülüğü ile Halk Eğitimi Merkezi iş birliğinde düzenlenen Türk İşaret Dili Kursu’na katıldı. İşaret diliyle dinî kavramlar üzerine eğitimler alan Yavuz, usta öğretici oryantasyon kursunu tamamlayarak öğretici belgesi aldı. Karacaibrahim Bey Camii’nde her cuma namazı öncesinde okunan hutbeyi de işaret diliyle tercüme ederek işitme engelli vatandaşların hutbeleri takip etmesine katkı sağlıyor. AA

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