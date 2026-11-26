BASK ve Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici, eğitim sisteminde sık sık yapılan değişikliklerin öğrenci, veli ve öğretmenleri mağdur ettiğini belirterek, "Hiçbir öğrencimiz başladığı sistemle mezun olamadı" dedi.

BASK ve Anadolu Eğitim Sendikası (AES) Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici, eğitim sistemindeki sık değişikliklere dair yazılı bir açıklama yaptı.

Farklı dönemlerde hayata geçirilen uygulamaların kısa süre sonra yeniden değiştirilmesini eleştiren Öğretici, bu durumun en büyük yükünü öğrencilerin, velilerin ve öğretmenlerin taşıdığını vurguladı.

"Eğitim sistemi yapboz tahtasına döndü"

Türkiye'de eğitimin kalıcı bir devlet politikası yerine dönemlik kararlarla yönetildiğini savunan Öğretici, pilot çalışmalar yapılmadan ve sahanın görüşü alınmadan atılan adımların birkaç yıl içinde rafa kaldırıldığını belirtti. Öğretici, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Türkiye’de eğitim sistemi, kalıcı bir devlet politikası yerine dönemlik kararlarla sürekli baştan yazılan bir 'yapboz tahtasına' dönmüş durumdadır. Her yeni uygulama 'büyük bir reform' olarak sunuluyorken pilot çalışmalar yapılmadan ve sahanın sesi dinlenmeden atılan bu adımlar, birkaç yıl içinde yine bir başka 'reform' gerekçesiyle rafa kaldırılıyor."

"Plansızlığın somut örneklerini defalarca yaşadık"

Eğitimdeki plansızlığın okul hayatının tam ortasında defalarca tecrübe edildiğini hatırlatan Öğretici, geçmişte yapılan ve sonradan vazgeçilen uygulamaları şöyle sıraladı:

El yazısı: İlkokulda zorunlu hale getirildi, bir süre sonra kaldırıldı.

İlkokulda zorunlu hale getirildi, bir süre sonra kaldırıldı. Kıyafet uygulaması: Önce serbest kıyafet getirildi, ardından forma zorunluluğuna geri dönüldü.

Önce serbest kıyafet getirildi, ardından forma zorunluluğuna geri dönüldü. Okula başlama yaşı: 4+4+4 sistemiyle 60 aylık çocuklar birinci sınıfa başlatıldı, daha sonra yaş sınırı 72 aya çıkarıldı.

4+4+4 sistemiyle 60 aylık çocuklar birinci sınıfa başlatıldı, daha sonra yaş sınırı 72 aya çıkarıldı. Tablet dağıtımı: Fatih Projesi kapsamında altyapısı olmadan milyonlarca tablet dağıtıldı, ardından bu uygulamadan vazgeçildi.

Sınav sistemleri ve okul kademelerindeki değişimler

Milyonlarca gencin geleceğini belirleyen sınav sistemlerinin de sürekli sil baştan kurgulandığını ifade eden Öğretici; liselere geçişte LGS, OKS, çoklu SBS, tekli SBS, TEOG ve yeniden LGS sürecine, üniversiteye girişte ise ÖSS, YGS-LYS ve YKS değişimlerine dikkat çekti. 4+4+4 düzenlemesiyle okul kademelerinin bölündüğünü, dershanelerin kapatılarak önce "Temel Lise"ye, ardından standart özel okullara dönüştürüldüğünü ve müfredatın defalarca revize edildiğini hatırlattı.

"Masa başı kararlarla değil, ortak akılla hareket etmeliyiz"

Her değişikliğin bedelini belirsizlik içinde yönünü bulmaya çalışan öğrencilerin, kaygıyla savrulan velilerin ve sürekli yeni kurallara uyum sağlamaya zorlanan öğretmenlerin ödediğini belirten Öğretici, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Hiçbir öğrencimiz başladığı sistemle mezun olamadı. Artık şu gerçeği açıkça görmek gerekiyor: 'Yaptım oldu' anlayışıyla eğitim düzelmiyor, düzelmez. Eğitimde gerçekten bir şeyler düzeltilmek isteniyorsa; masa başında alınan ani kararlarla ve adı 'reform' konulan geçici uygulamalarla olmaz. Sahadaki eğitimcilerle, paydaşlarla bir araya gelerek ve ortak akılla hareket ederek geleceği şekillendirmek zorundayız." (ANKA)