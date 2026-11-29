Kitap Köşesi

Vız Vız tam çiçek özü toplayacakken Minnoş yanına geldi. Ormana avcı geldiğini haber vererek nasıl yardım etmesi gerektiğini anlattı. Hemen oraya gittiler. Vız Vız avcının yüzünü defalarca sokarak kaçmasını sağladı. Yılan da avcıyı düşürdü. Avcı “Bu ormandakilerin hepsi çıldırmış olmalı” diyerek ormandan uzaklaştı. En son olarak da filin ayağına çarptı avcı. Avcı gittikten sonra herkes Vız Vız’a teşekkür etti. Ormanı kurtarmaya vesile olan Minnoş ve Vız Vız çok mutlu oldular.

Benim de böyle bir hatıram var. Bir keresinde arkadaşımla bahçede oyuncaklarımızla oynuyorduk. Her şey yolunda gidiyordu ve son derece mutluyduk. Arkadaşım oyuncağını kaybettiğini söyledi. Ona yardım etmek için hemen bahçede kaybettiği oyuncağı aramaya başladık. Çok geçmeden de oyuncağı bulduk. Arkadaşım çok sevindi. Onun mutlu olması beni de sevindirmişti. Sizin de buna benzer bir hatıranız var mı can kardeşlerim?