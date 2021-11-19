"Çiftçiye gübre ve yem, zam olarak geri dönecek"

Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, “Çiftçinin girdisi nedir, mazot, ilaç, gübre, yem. Zam gelecek demektir. Çünkü çiftçi bütün bu girdileri dolar bazında almaktadır” dedi.

Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Merkez Bankası’nın faiz indirim kararı ve TL’nin değer kaybetmesinin çiftçi için anlamını “Çiftçinin girdisi nedir, mazot, ilâç, gübre, yem. Zam gelecek demektir. Çünkü çiftçi bütün bu girdileri dolar bazında almaktadır” sözleriyle açıkladı.

Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Ekonomi Masası ile birlikte geldiği Kütahya’da, Merkez Bankası’nın faizi yüzde 15’e düşürmesinin çiftçi için ne anlama geldiğini anlattı. Sarıbal, çiftçi için indirimin olumlu bir sonuç verme imkânı olmadığını ve çiftçinin girdilerinin dolarla satıldığını vurguladı. Sarıbal, şunları söyledi: “Çiftçi zaten borç yükü altında ezilmiş. 2002’de 2,4 milyar olan çiftçinin borcu ki 2 milyon 780 bin çiftçi vardı. 2 milyon çiftçiye düştük, 780 bin çiftçi sistemden çıktı. Çiftçinin şu anda sadece bankalara borcu 152 milyar. 10 milyar da Tarım Krediye var, 162 milyar. Özel sektör yani gübre, tohum bayine yaptığı borçlanmalarla 200 milyar çiftçinin borcu var. Son 1 yılda çiftçinin kullandığı kredi 27 milyar artmış. 1 puan düşerken faiz, dövizin artmasından dolayı artan maliyet çok daha fazla.”