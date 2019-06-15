Enflasyon her kesimi vurdu

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM), yeni açıkladığı araştırma raporunda, gıda enflasyonunun yoksulu, ulaştırma enflasyonunun ise zengini vurduğunu ileri sürdü.

Dolayısıyla, farklı alanlarda olsa da, zengin de yoksul da enflasyonun etkilerini gündelik yaşantısında hissediyor. BETAM’da araştırma asistanı olan Furkan Kavuncu, dar gelirlilerin reel ücretlerini doğrudan tüketime ayırırken, enflasyon sonucunda kullanılabilir ücretlerinin çok etkilendiğine dikkat çekiyor. Kavuncu’ya göre, enflasyonist baskının artması durumunda yoksul kesim borçlanmaya daha çok gidecektir; zira tasarruf oranları çok düşük.

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