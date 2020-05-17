İTO: Ödenek 3 ay uzatılsın

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, hükümete, “Kısa çalışma başvuru süresinin 30 Haziran’dan sonra ikinci bir 3 ay uzatılması, işletmelerin pandemi sürecinin zorluklarını geride bırakmasına büyük katkı sağlayacaktır” çağrısı yaptı.

25 Mart’ta İŞKUR üzerinden firmaların kısa çalışma ödeneği başvurularının alındığını hatırlatan Avdagiç, 3 ay süreyle çalışanın günlük brüt kazancının yüzde 60’ının ve genel sağlık sigortası primlerinin bu ödenekten karşılandığını belirtti.

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