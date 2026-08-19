Çok pahalı borçlanıyoruz

Ekonomist Mahfi Eğilmez, Türkiye’nin uzun vadeli borçlanma maliyetlerini değerlendirdi. Türkiye’nin 10 yıllık devlet tahvili faizinin yüzde 35,27 seviyesinde olduğunu belirten Eğilmez, yüksek borçlanma maliyetinin sebepleri arasında enflasyon, kur riski, dış finansman ihtiyacı ve ekonomi politikalarına ilişkin belirsizlikleri sıraladı.

Eğilmez, “Türkiye Niçin Dünyanın En Pahalı Borçlanan Ülkelerinden Biri?” başlıklı yazısında, devletin hangi faizle borçlandığının ekonominin ne kadar güven verdiğine ilişkin önemli göstergelerden biri olduğunu söyledi. “Bugün yapılması gereken faizi yapay biçimde düşürmek değil, enflasyonu düşürmek” diyen Eğilmez, enflasyonla mücadele için kamu kesimindeki büyük israfın azaltılması, mali disiplinin sağlanması ve hukukun üstünlüğü ile tarafsızlığından başlayacak yapısal reformların yapılması gerektiğini belirtti. Haber Merkezi

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