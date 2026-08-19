Adil bir vergi sistemimiz yok

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Elazığ’da basın toplantısı düzenledi. Çalışma hayatının en önemli meselelerinin başında vergi adaletsizliğinin geldiğini belirten Arslan, mevcut vergi sisteminin çalışanlar açısından hakkaniyetli olmadığını söyledi.

“Türkiye gelişiyor, büyüyor ve her alanda kendisini geliştirmeye çalışıyor. Ancak vergi konusunda hakkaniyetli ve adaletli bir sistemimiz ne yazık ki yok” diyen Arslan, çok kazananların daha fazla, az kazananların ise gelirleri oranında vergi ödemesi gerektiğini vurguladı.

Vergilendirmede çalışanların aile yükümlülüklerinin de dikkate alınması gerektiğini ifade eden Arslan, birçok ülkede medeni durum ve çocuk sayısına göre farklı vergilendirme modellerinin uygulandığını hatırlattı.

Elazığ - Anka