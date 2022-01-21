Sanayide doğal gaz sancısı

Doğal gaz zammının ardından sanayicilere bir darbe de kısıntı kararıyla geldi. Ayrıca Organize Sanayi Bölgeleri’nde faaliyet gösteren sanayiciler de kademeli tarife sebebiyle haksız rekabet yaşandığını iddia ediyor.

Organize Sanayi Bölgeleri’nde (OSB) faaliyet gösteren sanayiciler, kademeli tarife sebebiyle haksız rekabet yaşandığını iddia ediyor. Sanayiciler, “Sanayici cezalandırılıyor” diyor. BOTAŞ’ın, gaz tedarikindeki kesintilere bağlı olarak sanayi kuruluşlarının günlük gaz çekiş miktarını yüzde 40 oranında kısıtlama kararı alması sanayicilerin doğal gaz arzına ilişkin yaşadıkları sıkıntıyı da gündeme getirdi. Yüzde 50’lik zam ve yüzde 40’lık kısıntı kararlarının yanı sıra sanayicilerin bir de kademeli tarife sorunu yaşadığını ifade eden Ankara Ostim Sanayici ve İşadamları Derneği (OSİAD) Başkanı Süleyman Ekinci, uygulamanın haksız rekabete sebep olduğunu öne sürdü. Ekinci, yüzlerce üyesi olan OSB’lere tek sayaçtan fatura kesildiği için kademenin aşıldığını ve abonelerin bu yüzden en yüksek tarifeden fatura ödediğini söyledi.

Üretim yapmamız neredeyse imkânsız

Ekinci, şu ifadeleri kullandı: “Şu anda bireysel olarak doğal gazın metreküpünü 2,4 TL’ye kullanan tüketiciler, Organize Sanayi Bölgesi’nde ise en üst kademeden 6,5 TL civarında metreküpüne para ödüyor. Bu, üzülerek söylüyorum ki sanayiciyi cezalandırmaktır. Eğer böyle giderse OSB’ler boşalır. Biz daha çok üretip, daha çok katma değer yaratıp, daha çok ihracat yapmak isterken, daha çok üretene daha çok ceza kesiyorlar.” Ortaya çıkan haksız rekabet durumunun kabul edilebilir olmadığını ifade eden Ekinci, taleplerini de sıraladı. “Normal bireysel tüketim fiyatları neyse bizim de sanayi bölgelerinde, OSB bölgelerinde tarifelerimizin tekrar güncellenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu kademeli tarife zaten bizim kabul edebileceğimiz bir durum değildir” diye konuşan Ekinci, uluslararası arenada rekabetçi olabilmeleri için bu girdi fiyatlarıyla üretim yapmalarının “neredeyse imkansız” olduğunu söyledi. Haber Merkezi