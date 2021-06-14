Tarımda fiyatlar % 20,2 arttı

Türkİye İstatistik Kurumu (TÜİK), verilerine göre tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) yıllık yüzde 20,20 arttı.

TÜİK, Tarım-ÜFE verilerini yayımladı. Çiftçinin üretim maliyetlerinin farklı girdi kalemleri dahil edilerek hesaplanan verilerde bir önceki aya göre düşüş kaydedilirken yıllık maliyetlerde artış oldu. Tarım-ÜFE, 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,43 azaldı.

Tarım-ÜFE’deki 5 aylık artış yüzde 7 olurken, bir yıllık artış yüzde 20,20 oldu. Sektörlerde bir önceki aya göre değişim; tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,35 azalış, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 4,66, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 34,76 artış oldu. Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 15,04 azalış, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1,36, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 4,48 artış gerçekleşti.

İstanbul - anka