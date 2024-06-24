Vergi paketi çiftçiyi de vuracak

Türkiye Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez, yeni vergi artışlarına tepki göstererek bu artışın üretimi düşürüp fiyatları artıracağını ve tarımsal üretim açığını genişleteceğini belirtti.

Hükümetin yeni vergi taslağı kapsamında, yeme yüzde 10, gübreye ise yüzde 20 oranında Katma Değer Vergisi (KDV) uygulama planı çiftçiler arasında endişeye sebep oldu. Türkiye Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez, bu artışın üretimi düşürüp fiyatları artıracağını ve tarımsal üretim açığını genişleteceğini belirtti.

Gübre ve yemde KDV artışı

Türkiye’nin gübre ve yemde dışa bağımlı olduğunu hatırlatan Suiçmez, hükümetin bu yeni vergi düzenlemesiyle mazot, gübre, yem ve ilaç gibi temel tarımsal girdilerin zaten yükselen maliyetlerine ek yük getireceğini ifade etti. Suiçmez, “KDV artışı, gübre ve yemin pahalanmasına neden olacak. Bu durum, çiftçilerimizin daha az yem ve gübre kullanmalarına ve dolayısıyla maliyetlerin artmasına sebep olacak” dedi.

Tüketiciye yansıyan etkiler

Cumhuriyet’de yer alan habere göre, bu artışın, çiftçinin üretim maliyetlerini doğrudan etkileyerek, gıda fiyatlarında artışa ve gıda enflasyonunun yükselmesine yol açacağı vurgulandı. Suiçmez, çiftçilere yönelik vergi indirimleri yerine, KDV artışının tercih edilmesinin yanlış bir adım olduğunu belirtti.

Ziraat Mühendisleri Odası’ndan çağrı

Suiçmez, “Mazot kullanımındaki KDV’nin yüzde 1’e indirilmesi ve ÖTV’nin sıfırlanması gibi destekler beklerken, KDV artışı ile karşılaşmak üreticiyi zor durumda bırakacak. Bu, üretimde düşüşe ve sonuç olarak çiftçilerin tarım alanlarından çekilmesine yol açabilir” şeklinde konuştu.