Bir çizgi roman ile Aziz Üstadımız

“Gayemiz vatan sathını bir mektep yapmaktır” istikrarında, “İnsan ve kâinatı okumak için” parolası ile birer hazine kıymeti taşıyan eserleri bizlerle buluşturan Yeni Asya Neşriyat, yeni bir çalışmayı daha kütüphanemize taşıdı.

Değerli yazar ve çizerimiz Hayreddin Ekmen’in harikulade çizimleri ile bir hazine kıymetinde olan eser; “Bana, ‘Sen şuna buna niçin sataştın?’ diyorlar. Farkında değilim. Karşımda müthiş bir yangın var. Alevleri göklere yükseliyor. İçinde evlâdım yanıyor, imanım tutuşmuş yanıyor. O yangını söndürmeye, imanımı kurtarmaya koşuyorum. Yolda biri beni kösteklemek istemiş de, ayağım ona çarpmış; ne ehemmiyeti var? O müthiş yangın karşısında bu küçük hâdise bir kıymet ifade eder mi? Dar düşünceler, dar görüşler! Beni, nefsini kurtarmayı düşünen hodgâm bir adam mı zannediyorlar? Ben, cemiyetin imanını kurtarmak yolunda dünyamı da feda ettim, ahiretimi de. Seksen küsur senelik bütün hayatımda dünya zevki namına bir şey bilmiyorum. Bütün ömrüm harp meydanlarında, esaret zindanlarında, yahut memleket hapishanelerinde, memleket mahkemelerinde geçti. Çekmediğim cefa, görmediğim eza kalmadı. Divan-ı Harplerde bir cani gibi muamele gördüm, bir serseri gibi memleket memleket sürgüne yollandım. Memleket zindanlarında aylarca ihtilâttan men edildim. Defalarca zehirlendim” diyerek, ömrünün Kur’ân ve iman hakikatlerine adayan aziz üstadımız Bediüzzaman Said Nursi’nin hayatını konu alıyor.

Harikulade çizimleri ile bizleri anlatılan dünyada güzel bir yolculuğa çıkarıyor. Sade ve akıcı bir edebi dile sahip olan bu kıymetli çizgi roman 7’den 77’ye hitap etmektedir.

Aziz üstadımız Bediüzzaman hazretlerinin dünyaya gelişinden dünya sürgününü bitimine dek ömrünü; kalbi, hissiyatı, kalemi ve mükemmel sanatıyla bu özel çalışmayı bizlerle buluşturan Hayreddin Ekmen’i tebrik ve teşekkür ederiz. Kaleminize, gönlünüze ve emeğinize sağlık. Allah razı olsun.

Ve tüm kalbimle inanıyorum ki, bu eser vesilesiyle, üstadımız Bediüzzaman hazretlerinin hayatını ilk kez veyahut bir kez daha okuduğumuzda hayatımız aydınlık bir anlam daha kazanacaktır. Rabbim nice nur hizmetlerine iştirak etmek, Risale-i Nur’u hakkıyla okumayı ve istifade etmek duasıyla.