Ömür; uzunca bir nefes, bayram; kısacık bir es!

“Dünyanın işlerini bitireceğim” diye kendilerini yitirenler... kabristanlardaki uyuyanlara sorunuz hele; onlar dünya işlerini bitirebilmişler mi?

Herkesin acelesi var, yarış arabaları gibi bir yerden bir yere koşturuyor herkes. Kimse kimseyi görmüyor, halini hatırını sormuyor. Bitirmesi gereken binlerce işi var!

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Biliyorum sizin de işiniz acele! İki hasbihal edecek vaktiniz yok! Asıl sözümüz kendi nefsimize.. Yine de, dünyanın işlerini bitiremeyen birisi olarak sizlere bir teklifim olacak: Bu hız ve haz çağında gelin biraz yavaşlayalım. Kendimizi, sağımızı solumuzu bir kontrol edelim. Ne dersiniz?

Henüz fırsat varken, vazgeçilmezlerimizi gözden geçirelim. Derin bir nefes alıp nereye doğru koştuğumuzun, nereye savrulduğumuzun, kendimize, çevremize, insanlığa nasıl bir katkı sağladığımızın muhasebesini yapalım. Genelde bir insan, özelde bir mü'min olarak bu nefis muhasebesini yapmak zaten insani görevimiz.

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Şu mübarek günlerde kendinize, sevdiklerinize bir gün ayırsanız kıyamet kopmaz! İnanın dünyanın işleri bitmez. Günler, aylar, yıllar boyu çalışsanız yine bitmez! Arzular, emeller, elemler, gelecek kaygıları, endişeler.. inanın bitmez. Sonra Azrail (as) düdüğünü çalar ve maç biter!

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Öyleyse Azrail (as) gelmeden ümitsizliği ve karamsarlığı bir tarafa bırakalım. Sahip olamadıklarımıza üzülmek yerine, sahip olduklarımızın farkına ve tadına varalım. Yaşama sevinci dolsun yüreklerimize. Varsın biraz beklesin işler. Tazelendiğimizi, yenilendiğimizi, dinlendiğimizi, tâ ruhumuzun derinliklerinde hissedelim.

Baharı bir deste gül gibi bize takdim eden Yaratıcımıza şükür ve dua edelim. Yine O'nun ikramı olan eşimize, çocuklarımıza, dostlarımıza ve hizmetimize sahip çıkalım.

Özetle güzellikler elimizden çıkmadan kıymetini takdir edip gereğini yapalım.

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BAYRAMLIK TEBESSÜM ÇİÇEKLERİ

SOKRAT NE İÇMİŞ

Beste: Hak, hukuk, adalet ve fazilet dersi veren Sokrat 2400 sene önce gençleri ayartıyor diye idama mahkum edilince; zorla, getirilen baldıran zehrini içmiş.

Güfte: Hayır efendim, O ecel şerbetini içmiş ama hâlâ yaşıyor!

Beste: Peki, Sokrat niçin büyüktür?

Güfte: Bir dava uğruna hayatı hakir gördüğü için!

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DOĞUM GÜNÜ

Beste: Doğum günü çocuklarınsa büyükler niçin kutluyor Beste Bey?

Güfte: Niçin olacak; ölüm gününü unutmak için!

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KANGURU ETİ

Beste: Kanguru eti yenir mi?

Güfte: Yenir ama dikkat et, etinden önce boksör kangurunun yumruğunu yiyebilirsin!

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KOALA'NIN RÜYASI

Beste: Koala Avustralya'da yaşayan, okaliptus yapraklarıyla beslenen, yaklaşık 80 santimetre boyunda, otçul, kuyruksuz, keseli, tüyleri soluk boz veya sarımsı renkte olan bir tür memeli hayvan; tüm gününü bir ağaca yapışıp yaprak kemirmekle geçiren sevimli ama içi geçmiş bir hayvan..

Bazen 23 saat uyuyormuş Güfte bey, neden acaba?

Güfte: Neden olacak; uykudayken, hayattan daha güzel rüyalar gördüğü için!

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TELGRAFIN TELLERİNE TWİTTER

Beste: Telgrafın tellerine hangi kuşlar konar Güfte bey?

Güfte: Yeni nesil telgrafı bildi de; hangi kuşun konduğu kaldı! Sen onlara twitter'in hangi frekansında hangi cıvıltı olduğunu sor. Şimdi cıvıltı bile X oldu!

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NE AĞIR, KİM HAFİF

Beste: Risale-i Nur'un dili çok ağır, anlamıyorum Güfte bey!

Güfte: Risalenin mi dili çok ağır, yoksa sen mi çok hafifsin Besteciğim!

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MÜKEMMEL İFADE

Beste: Ünlü bir sanatçımız 'önce mükemmeldim, şimdi kusursuzum' demiş Güfte Bey.

Güfte: Cehaletini çok mükemmel bir şekilde ifade etmiş azizim!

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KADER GÖZÜYLE GİDİŞAT

Beste: Memleketin gidişatını nasıl görüyorsun Güfte bey?

Güfte: Beşer gözüyle bakınca; freni patlamış uçuruma giden kamyon gibi.

Kader gözüyle bakınca; her şey Kadir, Alim, Kerim, Müdebbir bir Yaratıcının ilim ve iradesiyle cereyan ediyor.

Paniğe gerek yok! Herkes elinden geleni yapsın, kendi işine baksın.

İNEĞE GÖZALTI

Beste: Gazetelerin yazdığına göre kazaya karışan inek gözaltındaymış. Bu nasıl adalet!

Güfte: Karakuşî adalet efendim.. İdam edilmediğine şükretsin!

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MİNİK ZİYARETÇİLER

Beste: Cezaevlerinde 800’den fazla bebek ve küçük yaşta çocuk varmış!

Güfte: Külliyen yalan efendim! Onlar, bayramda annelerini görmeye giden minik ziyaretçiler!