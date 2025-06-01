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4 HAZİRAN 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Her kördüğümün bir inşirahı vardır

Fazilet Kırmızı
01 Haziran 2025, Pazar
Hayat, daima karmakarışık bir denklem değildir. İmkânsızlıklarla örülü sandığımız, ancak perde arkasında büyük imkânlar saklayan imtihanlarımız, daima çözülmesi imkânsız bir kördüğüm değildir.

Her imkânsızlık bir imkân, her zahmet bir rahmet, her kördüğüm bir inşirah saklar.

İnsanı iman nimetiyle şereflendiren Rabbimiz, her imanı, derecesi mukabilinde bir imtihanla sınıyor.

Bazı imtihanlar var ki, zemheri kadar uzun, karanlık gibi uçsuz bucaksız bir ağırlık bırakıyor ruhumuza. Her zorluk bir inşirah vesilesidir. Ardından bahar olmayan bir zemheri, aydınlıkla kırılmayan bir karanlık yoktur.

Rabbimiz, İnşirah Suresi’nde zorlukla beraber bir kolaylık olduğunu iki kez müjdelemiştir:

“Şüphesiz, her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten, zorlukla beraber bir kolaylık vardır.”1

Kur’ân-ı Kerîm’in pek çok ayetinde bizlere, imtihanlarımız karşısında namaz, sabır, dua ve teslimiyet emredilmiştir: “Allah, hiç kimseye gücünün yeteceğinden fazlasını yüklemez.”2

“Ey iman edenler! Sabır ve namazla Allah’tan yardım isteyin. Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir.” 3

“De ki: Allah’ın bizim için yazdığından başkası başımıza gelmez. O, bizim Mevlâmızdır. Mü’minler yalnızca Allah’a güvensinler.”4

“(Resûlüm!) De ki: Ey nefislerine karşı aşırı giden kullarım! Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları bağışlar.”5

“Kim Allah’tan korkarsa, Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder ve onu ummadığı yerden rızıklandırır.”6

“Gevşemeyin, üzülmeyin! Eğer iman etmişseniz, en üstün olan sizsiniz.”7

İmtihanlarımız sadece bizi sınamak için değil, aynı zamanda bizi terbiye etmek, kalbimizdeki hazineye ve hakikatimize ulaşmak için bir vesiledir. Tıpkı yağmurla yeniden hayat bulan kurumuş toprak gibi kalbimiz, ruhumuz ve hayatımız yeni bir anlam kazanır. Yaşadığımız her zorluk, içimizde unuttuğumuz bir duayı hatırlatır; her çaresizlik, ne kadar aciz olduğumuzu bize haykırır. Ve bizi Rabbimizin kudretiyle yeniden buluşturur. Çünkü imtihan, kulun Rabbine en çok yaklaştığı andır. İnsanın en çaresiz anı, Rabbinin en yakın olduğu andır.

Kul dua ettikçe, sabrettikçe, tevekkül ettikçe Allah’ın yardımı gizli bir lütuf gibi iner kalbine. O gizli lütuf; bazen bir ayetin huzuru, bazen de kalbimizde teslimiyetin verdiği inşirah olur.

Bu sebeple hiçbir zor imtihan boşuna değildir. Her musibet bir mertebedir. Her bekleyiş, bir rahmetin habercisidir. Allah, kulunu zorluklarla yalnız bırakmaz; sadece, ona yürüdüğümüz yol her ne kadar dikenli olsa da sabır, dua ve teslimiyetle elbet bir gün bir gül bahçesine çıkar.

Dipnotlar:

1- İnşirah Suresi: 6-7. 

2- Bakara Suresi: 286. 

3- Ags: 153. 

4-Tevbe Suresi: 51. 

5- Zümer Suresi: 53. 

6- Talak Suresi: 2-3. 

7 Âl-i İmrân Suresi, 139. ayet

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