Filistin âh Filistin - 2

İsrail’in savaşı sadece Filistinlilere karşı değil bütün insanlığa yöneliktir.

Siyonizm’e ve politikalarına birçok Musevi de karşıdır. İngiliz gazeteci ve yönetmen Harry Fear batı ana akım medyasını İsrail Filistin meselesinde taraf tutmakla suçluyor: ‘’Batı medyasının, İsrailli sivillerle ilgili doğrulanmamış bilgileri gündeme taşırken, Filistinli sivillerin yaşadıklarına yeterince yer vermemesini “ikiyüzlülük” şeklinde niteleyerek, “Gazze’de çocuklar yıllardır katlediliyor. İsrail’in hava bombardımanlarında ‘kafaları kesildi’ ancak bu Batı medyasında çok az ya da hiç yer almıyor. Bunun yerine, Hamas’ın ilk saldırılarına ve İsrail’in intikam misyonunun Filistinli sivillere bedel ödetmesine odaklanılıyor.” demiş. İngiliz “The Times” gazetesinin ise “İsrail, parçalanmış bebekleri gösterdi” manşetiyle verdiği haber, Filistinli yaralı çocukların fotoğrafıyla verilmiş.

Hamas’ın yöneticilerinden Talal Nassar, İsrailli esirlere işkence yapıldığına ya da öldürüldüğüne dair iddiaları yalanladı. Bizde bir ata sözü vardır ‘yalancının mumu yatsıya kadar yanar’. İngiliz Sky News sunucusu Anna Botting, İsrail’den sosyal medyada hızla yayılan ‘Kafası kesilmiş 40 bebek’ haberi için üç kez teyit istediklerini ancak teyit alamadıklarını söyledi. İsrail ordusu ise teyit edilecek bilgi olmadığını belirtti. Öte yandan Netanyahu yaptığı açıklamalarda, yalan haberlerle yine “Askerlerimizin başları kesildi, kadınlara tecavüz edildi, kız ve erkek çocuklar başlarından vurularak öldürüldü” şeklinde yeni bir açıklama yaptı. İslam ‘slm’ kökünden gelir. Barış demektir. Nisa suresi 128 de ‘’barışta hayır vardır” buyurulur. İslam peygamberinin bütün savaşları meşru müdafaadır. İslam’ın barış hukuku olduğu gibi savaş hukuku da vardır. Bu hukuka riayet etmeyen reddedilir ve cezai müeyyidesi vardır.

Netanyahu’nun Gazze’yi tamamıyla yok etmek ve kendi iktidarını korumak için Hamas saldırısını fırsata dönüştürdüğü kesin görünüyor. İsrail’de yapılan ankette ise halkın çoğunluğu olaylardan Netanyahu’yu sorumlu tutuyor. Batılı devletler o kadar iki yüzlü ki bir zamanlar sürgün ettikleri Yahudileri Müslümanların başına belâ etmiş şimdi de güya destek veriyorlar. İnsan hakları aktivisti Muhammed el Baradei’nin ‘’Batı dünyasının tamamen taraflı olduğuna ve yüzsüzce çifte standart uyguladığına dair İslam dünyasında köklü bir inanç var; Mevcut savaş Trump’ın Filistinlileri Ürdün ve Sina’ya nakletmek ve Filistin sorununu tasfiye etmek için yaptığı ’’Yüzyılın Anlaşmasının’’ bir parçası diyor.

