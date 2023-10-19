"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 EKİM 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Filistin âh Filistin - 2

Gülay Aydil
19 Ekim 2023, Perşembe
İsrail’in savaşı sadece Filistinlilere karşı değil bütün insanlığa yöneliktir.

Siyonizm’e ve politikalarına birçok Musevi de karşıdır. İngiliz gazeteci ve yönetmen Harry Fear batı ana akım medyasını İsrail Filistin meselesinde taraf tutmakla suçluyor: ‘’Batı medyasının, İsrailli sivillerle ilgili doğrulanmamış bilgileri gündeme taşırken, Filistinli sivillerin yaşadıklarına yeterince yer vermemesini “ikiyüzlülük” şeklinde niteleyerek, “Gazze’de çocuklar yıllardır katlediliyor. İsrail’in hava bombardımanlarında ‘kafaları kesildi’ ancak bu Batı medyasında çok az ya da hiç yer almıyor. Bunun yerine, Hamas’ın ilk saldırılarına ve İsrail’in intikam misyonunun Filistinli sivillere bedel ödetmesine odaklanılıyor.” demiş. İngiliz “The Times” gazetesinin ise “İsrail, parçalanmış bebekleri gösterdi” manşetiyle verdiği haber, Filistinli yaralı çocukların fotoğrafıyla verilmiş.

Hamas’ın yöneticilerinden Talal Nassar, İsrailli esirlere işkence yapıldığına ya da öldürüldüğüne dair iddiaları yalanladı. Bizde bir ata sözü vardır ‘yalancının mumu yatsıya kadar yanar’. İngiliz Sky News sunucusu Anna Botting, İsrail’den sosyal medyada hızla yayılan ‘Kafası kesilmiş 40 bebek’ haberi için üç kez teyit istediklerini ancak teyit alamadıklarını söyledi. İsrail ordusu ise teyit edilecek bilgi olmadığını belirtti. Öte yandan Netanyahu yaptığı açıklamalarda, yalan haberlerle yine “Askerlerimizin başları kesildi, kadınlara tecavüz edildi, kız ve erkek çocuklar başlarından vurularak öldürüldü” şeklinde yeni bir açıklama yaptı. İslam ‘slm’ kökünden gelir. Barış demektir. Nisa suresi 128 de ‘’barışta hayır vardır” buyurulur. İslam peygamberinin bütün savaşları meşru müdafaadır. İslam’ın barış hukuku olduğu gibi savaş hukuku da vardır. Bu hukuka riayet etmeyen reddedilir ve cezai müeyyidesi vardır.

Netanyahu’nun Gazze’yi tamamıyla yok etmek ve kendi iktidarını korumak için Hamas saldırısını fırsata dönüştürdüğü kesin görünüyor. İsrail’de yapılan ankette ise halkın çoğunluğu olaylardan Netanyahu’yu sorumlu tutuyor. Batılı devletler o kadar iki yüzlü ki bir zamanlar sürgün ettikleri Yahudileri Müslümanların başına belâ etmiş şimdi de güya destek veriyorlar. İnsan hakları aktivisti Muhammed el Baradei’nin ‘’Batı dünyasının tamamen taraflı olduğuna ve yüzsüzce çifte standart uyguladığına dair İslam dünyasında köklü bir inanç var; Mevcut savaş Trump’ın Filistinlileri Ürdün ve Sina’ya nakletmek ve Filistin sorununu tasfiye etmek için yaptığı ’’Yüzyılın Anlaşmasının’’ bir parçası diyor.

Okunma Sayısı: 144
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    "İsrail’in hastaneye düzenlediği saldırıyla ilgili soruşturma gerçekleştirilmesi gerek"

    İsrail'in saldırıları için Uluslararası Ceza Mahkemesine çağrı

    Hastane saldırısında "yaklaşma tapa"lı bomba

    Gazze Şeridi'nde bir camiye saldırı: Ölü ve yaralılar var

    Çatışmalara "ara verme" çağrısında bulunan karar tasarısını veto etti

    "Siz halkınızı savunmaya çalışırken biz de İsrail'i desteklemeye devam edeceğiz"

    Hastane saldırısına Gazze'den atılan roketin neden olduğu iddiası gerçekçi değil

    Cenazeler arasında basın toplantısı düzenlendi

    İzmir Bayındır'da 4,2 büyüklüğünde deprem

    Hastaneye atılan bomba 430 kilogram patlayıcı madde bulunan MK-84'ü işaret ediyor

    "İnsani yardım koridorunu açın"

    "Orta Doğu'da acil insani ateşkes" çağrısı yaptı

    İstanbul Başkonsolosluğu önündeki gösterilerde 1 kişi vefat etti 63 kişi yaralandı

    Saldırılar Gazze ekonomisini çökertti

    "İnsanlığın acısı tarif edilemez"

    Sivillere yönelik her türlü şiddet kabul edilemez

    Savaş suçu diyemediler!
    📷

    Filistin'deki şehitler için ülke genelinde gıyabi cenaze namazı kılındı, Filistin için dua edildi

    İsrail'in bu saldırısını şiddetle kınıyorum; dehşetle karşıladım!

    En Çok Okunanlar

    Süleyman KÖSMENE

    Savaşın efendileri hain Yahuda gibi!
    M. Latif SALİHOĞLU

    Dehşetin adı: Kendisiyle tersleşmek
    Mikail YAPRAK

    Gazze yanarken
    Risale-i Nur'dan

    Zalimler için yaşasın Cehennem
    Mustafa Gönüllü

    Ayrılığa iman gözüyle bakmak
    Hasan KOÇ

    Kendini gösterme hastalığı
    Ali Rıza AYDIN

    Burası Türkiye
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Gülay Aydil

    Filistin âh Filistin - 2
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.