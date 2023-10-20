Filistin âh Filistin - 3

Aliya Izzetbegoviç ‘’İsrail’in gücü dünya Yahudilerinin yoğun bir şekilde dayanışmasının sonucudur. Bizim zayıflığımızın sebebi ise tam tersidir. Birlik her zaman bölünmüşlükten etkilidir diyor.

Peygamberimiz(s.a.v) “Bir gün gelecek suyun üzerindeki çer çöp gibi darmadağınık olacaksınız” buyururkin bugün ki İslam dünyasının halini anlatmış gibidir.

Her Ramazan ayında Filistinliler katledildi. Mescidi-i Aksa baskınlarında namaz kılan Müslümanlara ateş açıldı.

Başta neden Ariel dedim? Seyrettiğim o dehşet manzaradan sonra Ariel’in deterjan versiyonunu evime sokmadım. Yahudi ürünlerine karşı bir farkındalık oluşturmaya çalıştım. Hz. İbrahim’in ateşini söndürmeye koşan karınca misali.

Peki, İslam dünyasında hükümetler bazında ne yapıldı? İsrail’e nasıl yaptırımlar uygulandı? Yoksa menfaat üzerine dönen siyaset gereği ‘dön dolaş yine bana gel’ manevraları mı yapıldı? İç politika gereği hoş sözler söylenip içleri boş mu bırakıldı?

İşte bu halimizdendir ki; Üstadımızın dediği gibi “Aç olan canavara karşı tahabbüb etsen merhametini değil iştihasını açar. Sonra döner, geliyor; tırnağının, hem dişinin kirasını senden ister.” Siyonist İsrail işgalci politikası şimdi de dişinin kirasını istiyor.

Zaman İttihad-ı İslam’ı tesis etme zamanıdır. Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin El-Karadaği de halka seslenmiş: “İsrail, son 2 ayda bütün dünya Müslümanlarını kışkırtmaya çalıştı. Dolayısıyla Filistin direnişinin göstermiş olduğu tepki ve ortaya koymuş olduğu bu karşılık İslamî açıdan bakılırsa bir fariza, meşru bir savunma hakkıdır.

Dünya ülkelerinin çoğu Siyonist İsrail’i desteklemektedir. Ve maalesef birçok Arap ülkesi de yine bu zalim icraatları benimseyen İsrail’in yanında yer almaktadır.

Buradan tüm dünyaya seslenmek ve bir mesaj vermek istiyorum: Ey dünya ülkeleri, nerede insanlık kanunları, nerede çocuk hakları bunu size sormak istiyorum. Müslüman yöneticilerinin, özellikle Müslüman hükümetlerinin bu konuda mesuliyeti daha büyüktür. Zira onların sahip olduğu imkânlar daha çoktur. Maddî, manevî, lojistik ve medya açısından onlara destek olmamız farzdır.”

“Sakın Allah’ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma! Allah onları ancak gözlerin dehşetle bakakalacağı bir güne erteliyor. (İbrahim Sûresi 47)

Zalimler için yaşasın cehennem.

