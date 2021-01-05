AYM: Çıplak arama hak ihlâli

Anayasa Mahkemesi, gözaltında götürüldüğü polis merkezinin çay ocağında polislerin çıplak aramasına maruz kaldığını belirten Rüya Ağdaş Sönmez’in “kötü muamele yasağının ihlâl edildiği” iddiasıyla ilgili başvurusunu görüşerek, hak ihlâli yapıldığı kararını verdi.

Anayasa Mahkemesi’nin online “Kararlar Bilgi Bankası”nda yayımlanan karar metnine göre Rüya Ağdaş Sönmez, 2016 yılında İstanbul Aksaray’da götürüldüğü Aksaray Ş.V. Ulusoy Polis Merkezi’nde çay ocağında polisler tarafından kötü muameleye ve çıplak aramaya maruz kaldığını ifade etti. Anayasa Mahkemesi 3 Aralık 2020 tarihli kararında Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “Kötü muamele yasağının usûl boyutuna yönelik ihlâlde” bulunduğuna hükmetti ve ihlâlin ortadan kaldırılması için yeniden soruşturma başlatılmasını istedi.

Çıplak aramaya suç duyurusu

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Uşak’ta çıplak aramaya maruz bırakılan iki öğrencinin suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. HDP’li Gergerlioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Uşak Emniyet Müdürlüğü’ndeki çıplak arama için bugün 2 genç üniversite öğrencisi mağdure Uşak Valiliği ve İzmir Emniyeti hakkında suç duyurusunda bulundu. Korku duvarları yıkılıyor, çıplak arama yargılanıyor! Valilik şikâyet eden yok açıklaması yapmıştı. Susmadılar” dedi.