İsrail'le ticaret tam gaz sürüyor

İsrail ile gerçekleştirilen ticaret Gazze’ye dönük saldırıların başladığı ekim ayından bugüne artarak sürüyor.

İsrail ile gerçekleştirilen ticaret Gazze’ye dönük saldırıların başladığı ekim ayından bugüne kesintisiz devam ediyor. Ekim ayında toplam 347 milyon dolar olan ticaret, TÜİK’in yayımladığı verilere göre şubat ayı itibariyle rekor seviyeler olarak görülen 422 milyon dolara kadar yükseldi. Gazze’deki katliamlarını her geçen gün artırarak sürdüren İsrail, Türkiye ile arasındaki ticari işbirliğini kesintisiz devam ettiriyor. Türkiye ve İsrail arasındaki ticaret, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı verilere göre; Katliamların başladığı ekim ayında 347 milyon 868 bin dolar olan ihracat, kasım ayında 347 milyon 207 bin dolara gerilemesine rağmen İsrail limanlarına ticaret gemileri gitmeye devam etti.

İTHALAT DA REKOR KIRDI

İsrail’in hastane katliamlarını da sürdürdüğü aralık ayında ise iki ülke arasındaki ticaret hacmi 429 milyon 182 bin dolar seviyelerine çıkarak rekor kırdı. Ocak ayında kısmi bir gerileme yaşansa da iki ülke arasında 349 milyon 651 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Türkiye ocak ayında İsrail’i hedef ülkeler arasından çıkarmasına rağmen şubat ayındaki artışla beraber ihracat neredeyse savaş öncesi hacme ulaştı. Yüzde 20’nin üzerinde gerçekleşerek 422 milyon dolar seviyelerine yükseldi. Diğer taraftan Türkiye ve İsrail arasındaki ithalat rakamları da dikkat çekiyor. TÜİK rakamlarına göre ekim 2023’te 98 milyon 717 bin dolar olan ithalat rakamları, kasım ayında 122 milyon 253 bin dolara çıktı. İthalat rakamları aralık ayında 101 milyon 242 bin dolar, ocak 2024’te ise rekor kırarak 140 milyon 946 bin dolara yükseldi.

EN ÇOK SEBZE VE MEYVEYİ TÜRKİYE GÖNDERİYOR

Tel Aviv limanlarına gönderilen ticaret gemilerinin taşıdığı malzemelerin içerisinde sebze- meyve ihracatı da dikkat çekiyor. Geçtiğimiz aylarda İsrail’e 41 milyon doları aşkın meyve ve sebze gönderildiği öğrenildi. Üstelik ihracat meyvede yüzde 60, zeytinyağında yüzde 100 arttı. Bu durum İsrail Tarım Bakanlığı’nın kayıtlarına da yansıdı. Türkiye, Ürdün ile birlikte 7 Ekim’den bu yana İsrail’e en çok sebze ve meyve gönderen ilk iki ülkeden biri oldu.

İSRAİL UÇAKLARI ASELSAN KAMERALARINI KULLANIYOR

Gazeteci Metin Cihan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda TÜİK sitesinde yer alan rakamlarla İsrail ve Türkiye arasındaki ticaretin arttığını kaydederken ihraç edilen ürünler arasında patlayıcı maddeler, ateş alıcı maddeler, mühimmat, silah ve parçaları olduğunu ifade etti. Cihan, Gazze’de katliam devam ederken TÜİK verilerine göre Türkiye’nin İsrail’e 1.064.178.135 TL çimento, 4.430.411.514 TL demir çelik hammadde sevkiyatı yaptığını ve İsrail uçaklarının Aselsan kameralarını kullandığını aktardı.

‘HEPSİ RESMî VERİLER’

AK Parti İstanbul İl başkanı Osman Nuri Kabaktepe’nin katıldığı bir programda Cihan’ın paylaştığı görüntü ve verilerin “fotomontaj” olduğunu söylemesi üzerine Cihan, “Artık bu kadarı fazla ve çok utanmazca. TÜİK web sitesinde yer alan verilere Fotomontaj diyor. Telefonu ve interneti olan herkes ulaşabilir. Nasıl ulaştığımı video ile anlattım. Herkes deneyip görebilir. Türkiye Cumhuriyeti resmi ticaret verileridir. Fotomontaj diyor. İnanılmaz.” İfadelerini kullandı.