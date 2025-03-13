Kanun kabul edildi, endişeler devam ediyor

TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen 21 maddelik Siber Güvenlik Kanunu Teklifi kabul edildi. Kanunun, keyfî uygulamalara yol açabileceği endişesi devam ediyor.
“Baskı ve otoriterlik” teklif ediliyor
Siber güvenlik tasarısı güven vermiyor
İktidarın gündemi siber, halkın gündemi biber
Muğlak ifadeler keyfî uygulamalara yol açar - Siber Güvenlik Kanun teklifine tepkiler büyüyor
İnsan hakları rafa kalkacak
İfade hürriyetine baskı artacak
Kişisel verilerin korunması, özel hayatın gizliliği ve ifade özgürlüğü konularında ciddi kısıtlamalara ve keyfi uygulamalara yol açabileceği gerekçesiyle eleştirilen Siber Güvenlik Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda 102’ye karşı 246 oyla kabul edildi. Teklifin kamuoyunda tartışılan ve kanunla beraber kurulacak olan Siber Güvenlik Kurulu’nun Başkanı’na arama, kopya çıkarma ve el koyma yetkisini düzenleyen ifadenin yer aldığı 8’inci maddesinde AKP’nin verdiği önerge ile değişikliğe gidildi. Verilen önerge kapsamında Siber Güvenlik Kurulu’nun Başkanı’na arama, kopya çıkarma ve el koyma yetkisini düzenleyen ifade, kanun metninden çıkarıldı.
Bazı maddelerde değişikliğe gidildi
Teklifin bir diğer tartışmalı maddesi olan 16’ncı maddenin en tartışılan 5’inci fıkrasında AKP’nin verdiği önerge üzerine değişikliğe gidildi. Verilen önergeye göre 5’inci fıkra şu şekilde değiştirildi: “Siber uzayda veri sızıntısı olmadığını bildiği hâlde halk arasında endişe, korku ve panik meydana getirmek ya da kurumları veya şahısları hedef göstermek amacıyla siber güvenlikle ilgili veri sızıntısı olduğuna yönelik gerçeğe aykırı içerik oluşturanlara veya bu maksatla bu içerikleri yayanlara iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.” Kabul edilen teklife göre, Siber Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı, Savunma Sanayii Başkanı ve Siber Güvenlik Başkanı’ndan oluşacak.
TBMM - Anka