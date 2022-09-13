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14 EYLÜL 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Katarlılar ortak oldular

13 Eylül 2022, Salı 17:00
Katar Yatırım Fonu, (Qatar Investment Authority-QIA), Avrasya Tüneli’nin yüzde 50 ortağı olan Güney Koreli SK HoldCo Pte. Ltd.’nin bir kısım hissesini alıp Avrasya Tüneli’ne ortak oldu.

HaberTürk’ün haberine göre Rekabet Kurulu söz konusu işlemin izne tabi olmadığını açıkladı. Açıklamada “Qatar Investment Authority’nin tek kontrolünde bulunan QH Oil Investments LLC aracılığı ile SK HoldCo Pte. Ltd.’nin bir kısım hissesinin devralınması ve nihai olarak Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım A.Ş.’ye QH Oil Investments LLC aracılığıyla yatırım yapılması işleminin kapsamda olmadığına karar verildi” ifadeleri yer aldı. 2009 yılında kurulan Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım A.Ş. (ATAŞ) Avrasya Tüneli Projesi’nin finansman, inşaat ve yaklaşık 25 yıl boyunca işletmesinden sorumlu.

Haber Merkezi

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