DEVA Partisi Genel Başkanı gazetelerin Ankara temsilcileriyle buluştu: Sanal kumar ve bağımlılık büyük bir yara

İktidarın yasal kumarla derdi yok

Kumarcılara engel olunsun

MEHMET KARA - ANKARA

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye'nin çok önemli bir probleminin, yaygınlaşan yasa dışı bahis ve sanal kumar olduğunu belirterek bu durumun büyük bir sosyal yara olduğunu söyledi. Babacan, bağımlılıkla ilgili çarpıcı mesajlar vererek, “Gençleri kaybediyoruz, aile yapımız bozuluyor. Gençlerimiz kurban ediliyor” dedi.

Gazetelerin Ankara Temsilcileri ile DEVA Partisi Genel Merkezinde düzenlendiği sohbette, Babacan sadece tek bir bahis sitesinde binden fazla üniversite öğrencisinin kredi kartı üzerinden 7 milyar dolar döndüğünü açıklarken, “Bütün bunlar göz göre göre oluyor. Tek bir öğrencinin hesabında 100 milyon para döner mi, hiç mi denetleyen yok, devlet bunun için var. ‘Şehirlerde Maliye tırları ile kontrol edeceğim, vergiye bakacağım’ diyen devlet buna bakmaz mı, tamamen sahipsizlik var, aile faciaları yaşanıyor” diye konuştu.



Gazetemiz Ankara Temsilcisi Mehmet Kara, gazete temsilcilerine yönelik olarak DEVA Partisi Genel Merkezi’nde düzenlenen toplantıda, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile bir araya geldi.

BAĞIMLILIK BEKA MESELESİ HALİNE GELDİ

Devlet yönetiminin süresi ve sınırı belli olan bir emanet olduğunu ancak yöneticilerin “makam bağımlılığı” yaşadığını bunun da büyük bir problem olduğunu anlatan Ali Babacan, sanal bahis, uyuşturucu, madde bağımlılığının çok tehlikeli boyutlara ulaştığını örneklerle açıkladı. Bağımlılık konusunun artık beka sorunu haline geldiğini söyleyen Babacan, “1998 de kumarhaneler kapatıldıysa yıllar sonra niye bu kadar kolay hale getiriyorsunuz. Niye her cep telefonu içerisine kumarhane acıyorsunuz. Şifreyi bilen her yaş grubunda girebilir. Yüzlerce kumar makinası var artık. Yasal olan ile hiç bir şekilde mücadele edilmiyor. Yasal ve yasa dışı sanal ortamda bu işi bitirmek gerekir” şeklinde konuştu.

AYNI AYETTE KUMAR DA GEÇİYOR

Babacan, faiz için ‘Nas var’ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, “Aynı ayette kumar da geçiyor. Nas var deyip kumardan hiç bahsetmiyor. Kendi izin verdiği tek tek bildiği firmalar oynatıyor. Muhafazakârlık iddiası ile dini kutsalları günlük siyasete konuşan iktidar döneminde oluyor bunlar” diye seslendi.

Gençlerin yüzde 27’sinin ne işte ne eğitimde olduğunu dile getiren Babacan şunları söyledi: “Ev genci dediğimiz bir toplum oluştu. Bu gençler ekran bağımlılığı ile vakit geçiriyor. Evlenme sayısı, doğan bebek sayısı azalıyor. Avrupa’da 8 ülkede doğurganlık oranı bizi geçti. Nüfusumuz yaşlandıkça fakirleşiyor. Nüfusun yenilenmesi için gerekli oran 2.10 iken bu oran şu anda 1.48’e inmiş durumda. Bir beka sorunu ile karşı karşıyayız. Aile kurumu bizim için olmazsa olmazdır. Aile kurumuna zarar verecek her akıma devletin dikkat etmesi, gerekli önlemi alması gerekiyor.”

HÜKÜMET SANAL BAHİSLE MÜCADALE ETMİYOR

Türkiye’de kumarhanelerin 26 yıl önce kapatıldığını, cep telefonlarının kumarhaneye döndüğünü ifade eden Babacan, "Hükümet sanal bahis ile mücadele etmiyor. Zaten yasa dışı ile yasal arasında fark yok. Elindeki yetkileri kullanmıyor. Aylar önce çek fişi bitir işi demiştim. Hükümetin elinde çok fazla imkan var. BDDK’nın ödeme sistemlerini denetleme gücü var. Devletin ilgili kurumları istese yargıdan önce harekete geçer ama geçmiyor. Niye harekete geçmiyorlar? Kocaman bir soru işareti… Sanal bahis izni tek bir firmaya imtiyazlı olarak verildi, ihalesiz verildi. Devlet hiç bir karşılık almadan bu izni verdi, böyle şey olmaz, böyle devlet yönetilmez” değerlendirmesinde bulundu.

ÇEK FİŞİ BİTİR İŞİ!

Geçim sıkıntısı ve yoksulluğun gençleri derin bir mutsuzluğa ve umutsuzluğa sürüklediğini, gençlerin cep telefonundan sosyal medya yoluyla sanal kumara alıştırıldığını ifade eden Babacan, “Ülkeyi yönetenlere sesleniyorum. Eğer ortaklığınız, bu işlerden menfaatiniz yoksa bu gece 00:00’da bunların fişini çekin. Yasadışı kumar bahsini gece yarısı bitirin. Eğer bitirmiyorsanız menfaatiniz vardır. Teknoloji falan hiç anlatmayın; külahıma anlatın onu… Eğer menfaatiniz yoksa, bunlarla ortak değilseniz derhal son verin, bitirin. Devlet istediği zaman yapar. İşine geldiğinde haberdar, işine gelmediğinde kulağının üzerine yatıyor… Böyle bir şey kabul edilemez” şeklinde konuştu.

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