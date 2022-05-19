DP Sözcüsü Neslihan Çevik, AKP’nin yargı kurumlarını muhaliflerinin celladı olarak tahkim ettiğini belirterek, “9. Cumhurbaşkanımız Merhum Süleyman Demirel’in veciz sözünü bir eklemeyle bir kez daha hatırlatmak istiyoruz; ‘kışlaya, okula, camiye, yargıya siyaset sokmayın” dedi.

Demokrat Parti (DP) Sözcüsü Neslihan Çevik, yapılan araştırmalar da vatandaşların yüzde 27,4’ünün Türkiye’deki adalet sistemine güvendiklerini, yüzde 67,4’ünün de güvenmediklerini gösterdiğine dikkat çekerek, “İktidara geldikleri günden bu yana, başta diğer devlet kurumları olmak üzere, yargıyı da bir parti temsilciliği haline getiren AKP, adaletin yerini bulmasını engellerken daha da acı biçimde insanların adalete dair umutlarını da yok ediyor” dedi. Haftalık basın toplantısı ile gündemi değerlendiren Çevik, AKP’nin yargı kurumlarını muhaliflerinin celladı olarak tahkim ettiğini, bunun son örneğinin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile alakalı yargı kararı olduğunu belirterek, “9. Cumhurbaşkanımız Merhum Süleyman Demirel’in veciz sözünü bir eklemeyle bir kez daha hatırlatmak istiyoruz; ‘kışlaya, okula, camiye, yargıya siyaset sokmayın” diye konuştu. ,

66 MİLYON ÇALIŞANIN AÇLIK İLE ARASINDAKİ MESAFE 844 TL

Türk-İş Nisan ayı açlık sınırını 5.323 Türk Lirası olarak açıkladığını bildiren Çevik, “SGK kayıtlarına göre toplam 16 milyon çalışanın ortalama net ücreti 6.167 Türk Lirası. Açlık sınırı dışında kalan tutar ise yalnızca 844 Türk Lirası. Şimdi soruyoruz; bu 844 Türk Lirası ile kira mı ödenecek, elektrik, su, doğalgaz faturası mı ödenecek, çocukların okul masrafları mı karşılanacak? Merkez Bankası kasasının boşaltıldığı, sürekli Hazine ve Maliye Bakanının değiştiği, ekonomi bilimine ters, faiz sebep enflasyon sonuçtur düşüncesi ile hareket edildiği bir ülkede bu duruma çok da şaşırmak lazım. Yapılması gereken şey, tüketim odaklı ekonomi modelinden uzaklaşıp üretim odaklı ekonomi modeline geçmektir” dedi.