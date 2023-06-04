Mehmetçik, Kosova’ya intikale başladı

Kosova’da meydana gelen olaylar sonrası bölgede görevlendirilen 65’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na (Lüleburgaz) bağlı komando taburu, Kosova’ya intikale başladı.

Mehmetçik, Kosova'ya gidiyor İhtiyat birliği olarak görevlendiren Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde konuşlu 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı komando taburunun kullanacağı araçlar tırlar üzerinde kışladan ayrıldı. Edirne'ye gelen araçları taşıyan konvoy Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Kosova'ya doğru çıkış yaptı. AA

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