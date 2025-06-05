Radar uygulama sayıları İçişleri Bakanlığının internet sitesinde

İçişleri Bakanlığı, trafik güvenliğini artırmak ve kazaları önlemek için başlattığı çalışmayla, vatandaşların güzergâhlarındaki radarlı ve radarsız trafik uygulama sayılarını görebileceği bir internet sayfası hazırladı.

"https://www.icisleri.gov.tr/iller-arasi-radar-ve-kontrol-noktasi-uygulama-sayilari" internet adresinden erişilebilen bu sistemle, sürücülerin denetimlerden haberdar olarak dikkatli olmaları hedefleniyor. Hazırlanan sayfa, vatandaşlara nerede radar denetimi yapıldığını nokta atışlı olmasa da güzergahlarındaki uygulama sayılarını gösteriyor. Sistem üzerinden başlangıç noktası ile varış noktası seçiliyor, hem radarlı hem radarsız trafik uygulamaların sayılarını öğrenilebiliyor. Sistem, radarlı veya radarsız uygulama yapılan yerlerin tam yeri hakkında bilgi vermiyor. Örneğin, sayfa üzerinden "İstanbul'dan Ankara'ya 35 radarlı trafik uygulaması, 32 radarsız trafik uygulaması" şeklinde bilgi veriliyor. Ayrıca sistemdeki interaktif Türkiye haritası üzerinden de başlangıç noktası ile varış noktası seçilebiliyor. Sistemde paylaşılan veriler, polis ve jandarma birimlerinin gösterimi yapılan il geneli devam eden trafik uygulamalarını kapsıyor ve 30 dakikada bir yenileniyor. Sayfada sürücülere, "Lütfen trafik kurallarına uyalım. Yolun sonu bayram olsun." uyarısında da bulunuluyor. Bu sistemle, sürücülerin denetimden haberdar olarak dikkatli olmaları hedefleniyor. Mobil uygulamanın bayram sonrası tanıtımı yapılacak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, katıldığı bir televizyon programında, güzergahlardaki radar sayılarını gösteren bir mobil uygulama hazırlandığını, bayram sonrasında da bunun tanıtımının yapılacağını duyurdu. Yetkililer, trafikteki radar uygulamasının amacının "tuzak kurmak" veya "ceza yazmak" olmadığını, asıl gayelerinin trafikteki can kayıplarını önlemek olduğunu vurguluyor. AA

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