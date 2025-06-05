Milyonlarca Müslüman Hacı olma şerefine mazhar oldu

Hac ibadetini yerine getirmek için Mukaddes Topraklarda bulunarak Arafat'ta vakfeye duran milyonlarca Müslüman Hacı oldu. Arafat'ta vakfeye duran ve daha sonra otobüslerle Müzdelife'ye geçen Hacı adayları, şeytana atılmak üzere taş toplayacak. Akşam ve yatsı namazlarını cem-i tehir (birleştirerek) ederek kılacak adaylar, Müzdelife vakfesinin ardından kafileler halinde Mina'ya yürüyecek.

Arefe’de ve bayramda getirilen tekbirler

Hacıların sevincine ortak olmak

Aralarında Türklerin de bulunduğu hacı adayları dün saat 16.30'dan itibaren kafileler halinde Mekke'nin 25 kilometre doğusundaki Arafat'a hareket etti.

Hareket öncesi Suudi Arabistan yetkilileri, hacı adaylarının "Nusuk" adı verilen kartlarını tek tek sistemden kontrol etti. Kontrollerin ardından kafile bilgisinin yer aldığı barkotlar otobüslere yapıştırıldı.

Hacı adaylarını taşıyan araçların çoğu, gece saatlerinde Arafat'a ulaştı. Sabaha kadar otobüsler, Arafat'a hacı adaylarını taşımaya devam etti.

İlk otobüslerle Arafat'a ulaşan hacı adayları Hazreti Adem Aleyhisselam ile Hazreti Havva'nın yeryüzünde buluştuğu ve ilk tövbenin kabul edildiği Cebel-i Rahme'ye (Rahmet Tepesi) çıkarak dualar etti.

Kafile başkanları eşliğinde konaklayacakları bölgelere yönlendirilen Hacı adayları, klimalı yüksek çadırlarda kaldı.

Hacı adayları Arafat'ta vakitlerini Kur'an-ı Kerim okuyarak, namaz kılarak ve dua ederek geçirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş "vakfe duası" yaptı

Bugün öğle ve ikindi namazlarının birleştirilerek (cem-i takdim) kılınmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Vakfe duası yaptı.

Erbaş'ın yapacağı vakfe duası, Türkiye'den de canlı yayınla izlendi.

Arafat vakfesinin ve duasının ardından Müzdelife bölgesine intikal eden Hacı adayları, burada şeytan taşlamak için 49 taş toplayacak. Akşam ve yatsı namazlarını cem-i tehir (birleştirerek) ederek kılacak adaylar, Müzdelife vakfesinin ardından kafileler halinde Mina'ya yürüyecek.

Mina'ya ulaşıldığında sadece "Büyük Şeytan" denilen Akabe Cemresi'ne 7 taş atılacak.

Hacıların kurbanları, vekalet yoluyla hac organizasyonu tarafından kesilecek. Tıraş olup ihramdan çıkan hacılar, Kabe'de Ziyaret Tavafı'ndan sonra haccın sayini yapacak.

Bayramın 2. ve 3. günü öğle vaktinden sonra sırayla Küçük, Orta ve Büyük Cemrelere yedişer taş daha atılacak.

Hacılar, Mekke'den ayrılmadan önce son tavaf olan Vefa Tavafı yapacak.

"15 yıldır bekliyordum, çok duygulandım''

Kayseri'den Hac için gelen İbrahim Gül, yaptığı açıklamada, 13 yıl bekledikten sonra mübarek topraklara gelmenin nasip olduğunu söyledi.

Arafat'ta olmanın güzel bir duygu olduğunu belirterek, "Niyazdayız, dua ediyoruz, çocuklarımıza, anne ve babamıza, memleketimize, Müslümanlara dua ediyoruz. Buralara gelmeyi herkese nasip etsin. Yarın daha da kalabalık olur burası. Sevinçliyiz bizim için bayram, mutluyuz, huzurluyuz." dedi.

Diyarbakır'dan gelen Mukeddes Fidan ise "15 yıldır bekliyordum. Çok güzel bir duyguymuş. Çok duygulandım. Allah herkese buralara gelmeyi nasip etsin." diye konuştu.

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Cebel-i Rahme'de Hacı adayı yoğunluğu yaşandı

Hacı adaylarının ziyareti dolayısıyla Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın yeryüzünde buluştuğu ve ilk tövbenin kabul edildiği Cebel-i Rahme'de (Rahmet Tepesi) yoğunluk yaşandı.

Mekke'ye yaklaşık 25 kilometre mesafedeki Arafat bölgesine dün akşamdan itibaren ulaşan ve geceyi Kur'an-ı Kerim okuyup dua ederek geçiren hacı adayları, sabah namazını da burada kıldı. Namazın ardından Türk hacıların bulunduğu kafilede Diyanet İşleri Başkanlığının irşat programı başladı.

İrşat programını hacı adayları bulundukları çadırlara kurulan ses sistemi yardımıyla takip edebiliyor. Arafat bölgesindeki bazı hacı adayları ise Cebel-i Rahme'ye çıkarak dua ediyor. Hava sıcaklığının 45 dereceyi aştığı bölgede Cebel-i Rahme çevresinde yoğunluk yaşandı.