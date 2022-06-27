NATO: İsveç, Finlandiya, Türkiye arasında bir anlaşma üzerinde çalışıyoruz

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "İsveç, Finlandiya, Türkiye arasında, silah ihracatı ve terörle mücadele de dahil (Türkiye'nin) güvenlik endişelerini ele almak için bir anlaşma üzerinde çalışıyoruz." dedi.

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson da "Türkiye ile NATO üyeliği konusundaki görüşmelerin kısa sürede tamamlanabileceğini umuyorum. İsveç teröre karşı güçlü duruşunu korumaya devam edecek, teröristler için güvenli bir sığınak olmayacak." ifadelerini kullandı.

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