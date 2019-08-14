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14 AĞUSTOS 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Nurettin Tokdemir’i rahmetle anıyoruz

14 Ağustos 2019, Çarşamba
Risale-i Nur’a yönelik bandrol engelinin kaldırılmasında büyük emeği olan eski DYP Hatay Milletvekili Nureddin Tokdemir’i vefat yıl döneminde rahmetle yad ediyoruz.

Zübeyir Gündüzalp ve Mehmet Kutlular’ın yakın hizmet arkadaşı, Risale-i Nur’a yönelik bandrol ve tekel engelinin kaldırılmasında büyük emeği olan eski DYP Hatay Milletvekili Nureddin Tokdemir, 14 Ağustos 2018 tarihinde vefat etmişti. 1942 doğumlu olan Tokdemir, öğrenciyken Zübeyir Gündüzalp’in çok yakınında bulunmuş ve İttihad Gazetesi’nin kuruluşunda da yer almıştı. Tokdemir, DYP Hükümeti’nde 19. dönem Hatay Milletvekilliği ve TBMM Millî Eğitim Komisyonu Başkanlığı yapmıştı.

Gençlere şevk aşılamak lâzım

Tokdemir bir seminerinde gençlere şevk aşılanmasının öneminden bahsederek hatırasını şöyle anlatıyor: “1965’te üniversitedeyken önemli fikir şahsiyetlerini bizler gidip ziyaret ediyorduk. O zaman fikri istikameti olan, fikir namusu taşıyan Ali Fuat Başgil’i ziyaret ettik. Orada Nurettin Topçu, bir yeis tablosu çizdi, nefes alacak yer kalmadı. Ben orada parmak kaldırıp Bediüzzaman’dan bir parça okumak isterim dedim ve şu bölümü okudum; “Sual: Zindan-ı atalete düşmemizin sebebi nedir? Cevap: Hayat bir faaliyet ve harekettir. Şevk ise matiyyesidir. İşte, himmetiniz şevke binip mübareze-i hayat meydanına çıktığı vakit, en evvel düşman-ı şedîd olan yeis rast gelir. Kuvve-i mâneviyesini kırar. Siz o düşmana karşı ‘Ümidinizi kesmeyin’ kılıcını istimal ediniz.” Ali Fuat Başgil’in gözlerinden yaşlar indi ve Nurettin Topçu’ya “Gençlere Bediüzzaman gibi şevk ve ümit aşılamak lâzım, senin gibi yeis değil” dedi. Bu vesileyle vefat yıl dönümünde Tokdemir Ağabeye rahmet ve mağfiret dileriz.

İstanbul – Süreyya Nur İşler 

Etiketler: nurettin tokdemir
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