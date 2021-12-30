Ortak ses vermeliyiz

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Demokrasiye inanan tüm unsurların ortak bir irade ile ses vermesi mecburiyeti var” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu Gelecek Partisi Genel Merkezi’nde ziyaret etti. Yaklaşık iki saat süren görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuşan Uysal, “Ortak hareket etmek mesuliyetimiz var. Sistematik bir çöküş yaşıyoruz. Kitlelerin karşısına geçip, ‘Durun kalabalıklar durun, bu cadde çıkmaz sokak’ demek her birimizin vazifesidir” dedi. Davutoğlu da, “Bu iktidar gidecek ve bu iktidarın gidişi sonrasında Türkiye’de devleti zaafa sokacak, toplumsal düzeni kaosa döndürecek herhangi bir gelişme yaşanmayacak” diye konuştu. Türkiye’de sistematik bir çöküş yaşandığını söyleyen Uysal, “Yaşanan süreç, mağdur olmamış hiçbir siyasal toplumsal kesimin kalmadığı böyle bir sürecin neticesinde yeniden herkesin hukukundan emin olduğu, eşit fırsatlara sahip olduğu bir Türkiye hayalini hep beraber icra etmek en büyük mesuliyetimizdir. Böyle bir krizi yönetmek mesuliyetimiz” diye konuştu.

Masumiyet karinesini de ihlal ediyorlar

İktidarın, kendi hedeflerine Türkiye’yi biraz daha içeriye kapatarak gitmek gibi bir stratejisi olduğunu dile getiren Uysal, “Kısa vadede havuç politikası, akabinde sopa politikası ile beraber siyasi iklimi enfekte etmekte bir tercihi var. 2019 yerel seçimleri sonrası bunun bir provasını görmüştük, İstanbul seçimleriyle birlikte. Anlıyoruz ki akılları İstanbul’da kalmış. Bükemediği bileği kırmak yolunu tercih edecekleri gibi bir endişe taşıyoruz. Buna sadece ilgili muhatapları değil, demokrasiye inanan tüm unsurların ortak bir irade ile ses vermesi mecburiyeti var. Biz de bu sesi her zamankinden daha kuvvetli bir biçimde ortaya koymaya gayret gösteriyoruz. İddiaları sanki hükme bağlanmış bir mahkeme kararı gibi topluma yansıtarak masumiyet karinesini de ihlal edecek bir anlayış içinde siyasal operasyon yürütülmeye çalışılıyor” dedi.

Hukuki kriz sürecinden geçiyoruz

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise, bir taraftan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yol açtığı bir yönetim krizi, diğer taraftan yine bu yönetim kriziyle bütünleşik şekilde halkın hayatını zindan eden bir ekonomik kriz içerisinde olunduğunu belirterek, “Yine bu bağlamda ciddi bir hukuki kriz sürecinden geçiyoruz. Siyasi iklim tümüyle gölgede kalmış, lekelenmiş bir iklim haline geldi. Soluduğumuz havada artık siyasî iklimin ümit veren bir yönünün olması gerekiyor. Bu ümit, siyasî partilerin bir araya gelerek, istişare ederek halkımıza yeni bir vizyon vermesiyle sağlanabilir” dedi. “Halkımız bir çıkış yolu arıyor, bu iktidardan bezmiş durumda, seçim sandığının gelmesini istiyor” diye konuşmasını sürdüren Davutoğlu, “Tam da bu süreçte, son günlerde siyasi partiler arasındaki hareketlilik, görüşme trafiği arttı. Demokrat Parti herhangi bir parti değil, bir gelenektir. DP’nin bugün de siyasi hayatımızda etkin şekilde mevcudiyeti önemlidir” ifadelerini kullandı.